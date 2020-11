Sainz: "Nunca en mi vida me había quedado a seis segundos en agua"

SAINZ Carlos (spa), McLaren Renault F1 MCL35, portrait during press conference of the Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, from November 13 to 15, 2020 on the Intercity Istanbul Park, in Tuzla, near Istanbul, Turkey - Photo Antonin Vincent / DPPI

SAINZ Carlos (spa), McLaren Renault F1 MCL35, portrait during press conference of the Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, from November 13 to 15, 2020 on the Intercity Istanbul Park, in Tuzla, near Istanbul, Turkey - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado no haber podido alcanzar la Q3 en la sesión de calificación del Gran Premio de Turquía, donde partirá este domingo decimotercero, y ha recordado que "nunca" en su vida se había quedado "a seis segundos en agua" un sábado, algo que achaca a fallos en la "estrategia" y a no haber podido "calentar" lo suficiente los neumáticos.

"Fue una clasificación rara, había muy poco 'grip' en pista. Nos hemos pasado toda la clasificación intentando descifrar qué neumático era el correcto. Al final nos dimos cuenta a mitad de sesión que nos habíamos equivocado con el intermedio. Cuando he puesto el extremo de agua he ido bastante mejor, pero no he podido mejorar lo suficiente. Quizás fue un poco de estrategia, pero también de no poder calentar el neumático tanto como nos hubiese gustado. Nunca en mi vida me he quedado a seis segundos en agua", señaló en declaraciones a Movistar F1.

A pesar de todo, el madrileño considera que están "preparados para mañana" con el 'setup' actual. "Ya vimos desde la rueda dura que nos costaba mucho calentar los neumáticos este fin de semana, nos está costando más que a casi cualquier otro equipo. Nos esperábamos un poco este resultado tan negativo después de lo de los Libres 3. Ahora hay que esperar a mañana, a ver si está seco y podemos remontar un poco", subrayó.

Por último, Sainz espera que Dirección de Carrera no le sancione tras abrir una investigación por supuestamente entorpecer una vuelta rápida del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) durante la Q2. "No lo sé, porque es que no veo, uno intenta salir de boxes y poner temperatura en los neumáticos. Lo que espero es que los comisarios tengan todo eso en cuenta, ha sido una sesión muy rara, fuera de lo normal. Estábamos todos ahí fuera, intentando calentar los neumáticos, no se veía nada, los espejos retrovisores estaban completamente tapados y no podía hacer nada", concluyó.