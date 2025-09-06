Sainz: "El problema de los neumáticos parece que solo es algo que nos pasa a nosotros"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz ha afirmado este sábado que "lo de los neumáticos" problemáticos en su coche durante el Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, es "algo" que solo le "pasa" a la escudería Williams, ya que "el problema del viento y demás es para todo el mundo".

"El problema del viento y demás es para todo el mundo, lo de los neumáticos parece que solo es algo que nos pasa a nosotros", dijo Sainz a los periodistas en el circuito de Monza. Así, aún tiene que pensar su estrategia para la carrera dominical saliendo desde el puesto 13. "No lo sé, no lo he pensado todavía, pero intentaré remontar", deseó.

"Ha vuelto a pasar un poco lo que vaticiné un poco ayer. Con el neumático 'soft' tenemos muchos problemas de calentamiento del neumático y de preparación del neumático. Ayer estuve muy arriba porque pudimos dar cinco o seis vueltas de preparación con el neumático 'soft' y lo acabamos metiendo en temperatura ahí en la ventana", describió.

"Lo avisé, en prensa dije 'hoy es una cosa, mañana será otra porque mañana solo tenemos una vuelta para ponerlo en temperatura'. Hoy nos ha pasado un poco lo que nos lleva pasando toda la temporada, que es un poco lotería con nuestros problemas de neumáticos", se quejó el piloto madrileño.

"Cuando te pasa a dos pilotos como Alex [Albon] y a mí, que tenemos experiencia, que sabemos cómo preparar un neumático y sabemos cómo hay que hacer las cosas en 'qualy' y luego a los dos cada fin de semana nos pasa algo diferente, te das cuenta de que estamos teniendo muchos problemas", aseveró Sainz.

"El coche con medio y duro va muy bien; con blando, si me das tres o cuatro vueltas para poner el neumático delantero y el trasero junto, te hago una buena vuelta. Hoy podría haber estado seguramente entre los ocho primeros si me das más vueltas y más neumáticos, pero el caso es que solo hay uno en Q2 y hay que hacerlo esa vuelta y ninguno de los dos pilotos parece que seamos capaces de ponerlo todo junto", insistió.

"Nos lleva condicionando todo el año, hay carreras que somos capaces de mejorarlo y sobreponernos y hay otras carreras en que la ventana es tan pequeña que, a la que te sales de la ventana, estás muerto en una parrilla tan apretada. Es algo que nos lleva pasando todo el año y por eso nos veis sufrir tanto", espetó Sainz.

"Ha sido una 'qualy' divertida y una 'qualy' que me hubiese gustado destacar un poco más porque sé lo rápido que soy en Monza y me gusta ir rápido aquí, pero la verdad es que hoy está muy apretado y nos ha faltado ponerlo todo junto", repitió finalmente.