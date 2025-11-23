Sainz: "El séptimo puesto era lo máximo que podía hacer"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que la séptima posición era "lo máximo" que podía conseguir este domingo en el Gran Premio de Las Vegas, y ha afirmado que los puntos conseguidos "ayudan mucho" a que la quinta plaza del Mundial de Constructores esté "cada vez más consolidada" para Williams.

"Al final, estos coches que nos han acabado ganando iban dos o tres décimas más rápido toda la carrera, y de una manera u otra te acaban ganando. Estoy contento con el séptimo puesto, porque era lo máximo que podíamos hacer hoy. Con una parada un poco conservadora, dejándonos hacer el 'undercut' de Piastri, el 'overcut' de Leclerc, pero quizás tarde o temprano... El séptimo puesto era lo máximo".", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, el madrileño recalcó que esta séptima plaza era también el resultado esperado en carreras anteriores. "En el séptimo puesto es donde tendríamos que haber acabado en Austin, donde tendríamos que haber acabado en México... Así que estoy contento de que aquí, por lo menos, hayamos firmado el resultado", indicó.

Por otra parte, relató cómo trató de sacar partido de la sanción del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), penalizado con cinco segundos por una salida en falso. "He intentado hacer todo lo posible por quedar a cinco segundos de Antonelli. Creo que me he llegado a poner a 4,8, pero intentando mantenerme a su ritmo he abierto el 'graining' y nos hemos tenido que ir un poco para atrás", manifestó.

"Hay que tener en cuenta que hemos sacado diez segundos a Hadjar, que es el segundo del 'midfield'. Nos hemos quedado sólo a tres o cuatro segundos de Leclerc y de Piasti. Creo que hemos hecho una muy buena carrera, con muy buen ritmo, el problema es que corrían demasiado los demás y nosotros estábamos un poco en tierra de nadie", prosiguió.

Por último, Sainz resaltó que la posición de este domingo en Nevada permite a Williams asentarse en la quinta plaza del Mundial de Constructores a falta de dos carreras. "Empieza a estar cada vez más consolidada. Todavía quedan dos carreras y un esprint, hay que tener cuidado, pero creo que estos seis puntos ayudan mucho", concluyó.