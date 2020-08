Sainz: "El séptimo es el puesto que merecemos"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) considera que la séptima posición de salida para el Gran Premio de España, que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya, es la merecida, ya que los Racing Point estaban "muy por delante" este sábado en la sesión de calificación, y ha reconocido que no han encontrado "nada extra en el coche o en la pista".

"Salimos séptimos, que es la posición que merecemos. Quizás el único que se ha escapado, si hubiese hecho un tercer sector un poquito mejor, es Albon, pero los Racing Point estaban hoy muy por delante", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño lamentó que en la tercera tanda no hayan tenido armas para combatir con sus rivales directos. "Sobre todo al principio de la 'qualy', me he sentido muy cómodo, luego ha sido una pena que en la Q3 no hayamos podido mejorar mucho comparado a los demás, que sí parece que han mejorado bastante. Nosotros no hemos encontrado nada extra en el coche o en la pista", manifestó.