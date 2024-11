Sainz: "Ser terceros es lo máximo que podíamos hacer"

23 November 2024, US, Las Vegas: Mercedes-AMG Petronas F1 Team driver Lewis Hamilton (L) and Ferrari driver Carlos Sainz toast while on the podium during the Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024 on the Las Vegas Street Circuit. Photo: Chr

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que acabar tercero en el Gran Premio de Las Vegas es "lo máximo" que podía conseguir este domingo, ya que "los Mercedes volaban" y ellos no tenían "lo que había que tener para ganar", y ha explicado que "no" han "ejecutado una buena carrera".

"No hemos tenido un buen día, tercero era lo máximo que podíamos hacer, los Mercedes hoy volaban. No hemos ejecutado una buena carrera; hemos tenido problemas de 'graining' con el medio y con el primer duro, pero con el último duro lo he corregido. He cambiado varias cosas en la conducción y en los settings del volante y hemos podido acabar la carrera decentemente, pero no teníamos lo que había que tener para ganar hoy", señaló a DAZN.

En este sentido, considera que la falta de "ritmo" ha sido clave. "Cuando un piloto que sale décimo acaba segundo es que tiene más ritmo que nosotros. George -Russell-, en el primer 'stint', nos ha metido 6 o 8 segundos, y así es imposible ganar. Es verdad que si hubiésemos parado una vuelta antes con el duro no hubiésemos tenido el lío del 'pit'. Ahí van cuatro o cinco segundos, que es el tiempo que he acabado por detrás de Hamilton", indicó.

"Ayer no sabíamos quién iba a ser más rápido, porque no había datos. Hoy está claro que Mercedes ha sido dominante. Tenía ganas de ganar la carrera, pero no sabía si iba a ser rápido o si los Mercedes iban a ser más rápidos. El coche, por alguna razón, hoy generaba mucho 'graining' delantero, y así es muy difícil atacar. Teníamos que salvar mucho neumático en todas las vueltas y no podíamos hacer el ritmo que queríamos", recalcó.

En otro orden de cosas, habló de la polémica respecto a la estrategia; durante la carrera, llegó a decir por radio a su equipo 'Vamos, chicos, despertad'. "El primer 'stint' de medias lo he gestionado bien y he podido pasar a Charles -Leclerc-, pero los dos nos hemos ido muy para atrás. Con el segundo 'stint' de duros, él ha gestionado mejor que yo", manifestó.

"Cuando vi que me iba a pasar he pedido al equipo que me metieran en boxes para quitarme del medio de él. Al final no me he metido en boxes, la vuelta en la que me iba a meter me han mantenido fuera. Nos hemos liado entre todos y no hemos ejecutado una buena carrera. Toca aprender de ello. Entre tercero y cuarto no habría cambiado mucho la cosa", expresó.

Por último, Sainz dio la enhorabuena al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por su cuarto título mundial. "Ha hecho un añazo. Lleva ya varios añazos consecutivos conduciendo muy bien, a un nivel altísimo. Se merece el Mundial. Ha sabido aprovechar el coche dominante del inicio, ha sabido gestionar un coche peor hacia final de temporada y se merece el título", finalizó.