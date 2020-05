Sainz: "Sería un mensaje de contundencia irme a Ferrari tras hacer un año muy bueno"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz espera poder completar "un año muy bueno" con McLaren para mandar "un mensaje de contundencia" en su llegada a Ferrari, donde correrá la próxima temporada en la Fórmula 1, y ha expresado su deseo de que Fernando Alonso, uno de los "mejores" pilotos del mundo, vuelva al 'Gran Circo' el curso que viene.

"Un mensaje muy bueno sería irse de McLaren como un señor, creo que ese es mi objetivo principal este año. Con toda la atención que va a haber, si consigo hacer un año muy bueno, sería un mensaje de contundencia", declaró en una entrevista al programa de Movistar+ 'Vamos sobre ruedas'.

Además, relató cómo se fraguó su fichaje por la 'Scuderia', un proceso "muy raro" por darse en mitad del confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Han sido dos meses muy intensos. He estado hablando con mi padre, con llamadas de mi manager, que es mi primo Carlos -Oñoro-", señaló.

"Cuando tenía 17 o 18 años, era muy ingenuo y optimista. Pensaba que iba a llegar a la Fórmula 1, pero no sabía que iba a ser tan difícil. Con todo lo que he pasado, estar en Toro Rosso, en Renault, en McLaren y llegar a Ferrari, si me lo dicen me hubiese caído de culo", prosiguió Sainz.

Por otra parte, apeló a mantener la calma antes de pensar en Ferrari. "Entiendo a esa gente que quiere verme vestido de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible, pero quiero hacer las cosas bien. Ahora tengo un año que va a requerir máxima concentración, y si le añades el cariño que he cogido a McLaren, las ganas de irme con los deberes bien hechos son altas. Se han portado muy bien conmigo y se han alegrado por mí, no lo voy a olvidar", confesó.

Precisamente, sobre lo que le espera este curso con McLaren, el piloto madrileño explicó que la base del año pasado "es muy buena". "Hay que hacer cambios y mejorar detalles, pero no quiero ninguno radical. Con la base que tengo, tengo que pulir algunos detalles", manifestó.

Por último, Sainz reconoció que le gustaría que Fernando Alonso regresase al 'Gran Circo'. "Seguro que me gustaría. La Fórmula 1 es para los mejores, y Fernando es uno de ellos. Me encantaría que estuviese. Él se puede permitir decidir por su pedigrí, pero que decida lo que le haga más feliz", concluyó.