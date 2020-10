Sainz: "El sexto puesto no sabe a mucho después de liderar la carrera"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido que su sexto puesto en el Gran Premio de Portugal "no sabe a mucho" después de haber liderado la cita en Portimao durante varias vueltas, aunque ofrece "buenos puntos" para el Mundial de Fórmula 1 después de una carrera "luchada".

"Ha sido una carrera luchada. Ha sido un sexto puesto que, después de liderar la carrera, no sabe a mucho, pero si lo pones todo en perspectiva... Hoy hemos tenido mucho 'graining', era muy difícil mantener el ritmo con los dos compuestos blando y medio. Hemos luchado, hemos hecho lo que hemos podido y hemos acabado sextos, que da buenos puntos. Me gustaría un poco más", señaló en declaraciones a Movistar F1.

En este sentido, el madrileño explicó cómo se produjo ese liderato de carrera durante cuatro vueltas en el tramo inicial. "He calentado muy bien el neumático en la vuelta de formación. Sobre todo cuando he visto que empezaba a llover, he puesto mucho énfasis en calentar el neumático y en asegurarme de que estaba en temperatura. He visto que los demás se lo tomaban con mucha calma y he visto una oportunidad para intentar subir puestos", apuntó.

"Nunca esperas liderar la carrera, pero viendo el cuidado con el que iban los demás, he visto una oportunidad y la he aprovechado. Es una pena que luego ese neumático blanco nos haya costado el 'graining' y hayamos ido para atrás. Hoy ha faltado sol, si lo hubiese habido no habría habido tanto 'graining'. Me lo he pasado bien en esas primeras vueltas", añadió.

Además, reconoció que "sabe bien" ver a los Mercedes por el retrovisor. "Si en el futuro hay alguna oportunidad, lo voy a luchar. Lo luché en Monza, lo luché aquí. A ver si llegan más oportunidades y lo podemos ir aprovechando", indicó.

Por otra parte, el madrileño aseguró que esta ha sido "una de las carreras más complicadas" que ha afrontado en la Fórmula 1. "La temperatura, la lluvia, el asfalto que resbala, el 'graining', el viento... Hemos salvado un sexto puesto con muchos problemas de 'graining', así que no me voy a quejar", concluyó.