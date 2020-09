Sainz: "Ha sido un error mío"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido que ha cometido un "error" en la primera vuelta del Gran Premio de Rusia, que le ha obligado a abandonar, aunque ha asegurado que la curva 2 del Autódromo de Sochi, donde se produjo el accidente, está "mal diseñada" y hace que se produzcan incidentes de este tipo.

"Error mío, porque no sé dónde hubiésemos estado hoy, pero mejor que ahora. Tenemos que aprender de ello pasar página", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la carrera en el Autódromo de Sochi, en la que se ha impuesto el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Además, ha explicado el incidente que le ha costado su participación en la cita rusa. "He salido bastante mal, el lado sucio de la parrilla tenía muy poco 'grip'. Pérez me ha cerrado en la curva 1, en la 2 he encontrado un poco de espacio para cerrar tarde. En el último momento, considero que me voy a tocar con el de mi derecha y he decidido acortar la curva 2, salirme de la trazada, pero he llegado al bolardo y al muro con un ángulo que no me ha dado tiempo a parar el coche, y me he chocado", subrayó.

Sin embargo, el madrileño aseguró que la curva 2, en la que se produjo todo, está "mal diseñada" y provoca este tipo de accidentes. "Todos los que hemos salido por la derecha, que estaba muy sucio, hemos salido fatal. La curva 2 para mí está mal diseñada, ya habéis visto a Ricciardo y a Grosjean, y te expone a cometer este tipo de errores", manifestó.

"De todas formas, ha sido un error mío, he juzgado mal la velocidad de entrada al bolardo, y el ángulo que hay es extremadamente cerrado desde esa posición. He probado a ir por ahí en los Libres 1 con un ángulo más abierto, y simplemente me he equivocado ahora en carrera", concluyó.