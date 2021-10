Sainz: "Ha sido una mala carrera desde la salida"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha comentado tras finalizar séptimo el Gran Premio de Estados Unidos que ha sido una "mala carrera" por varias cosas, desde la salida hasta los malos 'pit stop' del equipo y las decisiones de dirección de carrera.

"Una mala carrera, desde la salida se ha complicado todo. Tenía que ir al ataque con el blando, al final me he tenido que ir defendiendo de los McLaren, porque he patinado mucho, quizás he querido salir demasiado bien y me ha costado la salida", reconoció en DAZN.

"Luego hubo un malentendido con los McLaren, he dejado pasar a uno después de haberles aguantado toda la primera vuelta, pero claro no iba a dejar pasar a los dos, era Lando el que iba detrás, fue un poco confuso todo eso, pero luego lo he podido volver a adelantar y he podido hacer durar el neumático blando igual que el medio", aportó el madrileño.

Y, de nuevo, lamentos por "otro 'pit stop' malo". "No nos ha permitido hacer el 'undercut' a Ricciardo, a partir de ahí, toda la carrera detrás de Ricciardo. He conseguido apretar una vuelta, pero con el calor que hace, los neumáticos se sobrecalientan", argumentó.

Con Ricciardo, precisamente, tuvo un toque que le acabó mermando. "Claramente el que va por fuera las tiene todas de perder, yo iba por fuera, él (Ricciardo) me ha sacado aposta, me ha tocado, pero bueno es lo que vemos hoy en carrera y se lo hago yo a los demás de vez en cuando, no pasa nada", alegó.

"Hemos dicho que eso estaba, más o menos, permitido, aunque está al límite de la legalidad. Lo que nos ha costado ha sido, otra vez, el 'pit stop' malo que no hemos podio hacer el 'undercut', que estaba prácticamente hecho con un 'pit stop' decente", matizó.