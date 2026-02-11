Sainz suma kilómetros y Alonso no rueda en el primer día de test en Baréin

55 SAINZ Carlos (spa), Williams Racing FW48, action during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship from February 11 to 13, 2026 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain - Photo Alberto Vi - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

Aston Martin informó de una "anomalía" en los datos del motor

El campeón Lando Norris (McLaren) fue el más rápido

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha dado este miércoles sus primeras vueltas en los test oficiales de pretemporada de Fórmula 1, disputados en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir, en una jornada inaugural liderada en la tabla de tiempos por el británico y vigente campeón Lando Norris (McLaren), mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) no rodó y su equipo fue el que menos actividad acumuló en pista por una "anomalía" en su motor Honda.

Sainz finalizó la sesión en la zona media de la clasificación, centrado en completar programas de trabajo y sumar kilometraje con su nuevo monoplaza, en un día marcado por la dificultad de interpretar los tiempos debido a las diferentes cargas de combustible y configuraciones utilizadas por los equipos en esta primera toma de contacto con los coches de 2026, que estrenan importantes cambios aerodinámicos y nuevas unidades de potencia con mayor componente eléctrico.

En lo alto de la tabla, Norris firmó el mejor registro con un tiempo de 1:34.669, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el francés Esteban Ocon (Haas) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completaron las cinco primeras posiciones del día.

Williams logró acumular un volumen relevante de vueltas con Alex Albon y el propio Sainz, lo que permitió al equipo recuperar parte del tiempo perdido por no llegar a tiempo a los test de Barcelona, mientras que Aston Martin fue la escudería con menor presencia en pista, con Lance Stroll cerrando la tabla de tiempos tras completar poco más de una treintena de giros y con Alonso previsto para debutar en los ensayos en la siguiente jornada.

El equipo del piloto español, bajo la atenta mirada de Adrian Newey, comunicó después de la sesión que Honda "detectó una anomalía en los datos de la unidad de potencia, lo que requirió un análisis más profundo y limitó su rendimiento".

"Tuvimos una mañana ajetreada en la pista, trabajando en el plan de rodaje y los distintos elementos de prueba. La tarde fue más limitada, ya que el equipo investigó una anomalía en los datos de la unidad de potencia. Aún queda mucho trabajo por hacer para que el coche esté como queremos", dijo Stroll.

Los equipos continuarán este jueves con la segunda sesión de pruebas en Sakhir, en la que varios pilotos, entre ellos un Alonso pendiente del contratiempo con el nuevo AMR26 de Adrian Newey que ya probó en Montmeló, realizarán sus primeras vueltas oficiales de la pretemporada antes del inicio del nuevo y cambiado campeonato del 6 al 8 de marzo en Australia.