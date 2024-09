Sainz: "Todavía no entiendo por qué me he chocado con 'Checo'"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, portrait during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2024, 17th round of the 2024 Formula One World Championship from September 13 to 15, 2024 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan - Photo Eric Alonso / D

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, portrait during the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2024, 17th round of the 2024 Formula One World Championship from September 13 to 15, 2024 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan - Photo Eric Alonso / D - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

"Ni siquiera he intentado defenderme"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado "muy disgustado" por el accidente en la penúltima vuelta, tras tocarse con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que le impidió subirse al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, y cree que tenía "ritmo para ganar" en Bakú.

"Estoy contento y tranquilo de ver que tanto 'Checo' como yo estamos bien después de un impacto muy fuerte contra el muro de hormigón. Obviamente, estoy muy disgustado, porque venía haciendo una carrera muy buena; en un circuito que normalmente me cuesta, hoy he sido el más rápido en pista, con las últimas 20-30 vueltas remontando el tiempo que habíamos perdido en la parada y en la última vuelta antes de la parada", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, se mostró convencido de que podría pasar "relativamente fácil" tanto a 'Checo' Pérez como al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ya que tenía "más velocidad que ellos". "He pasado a 'Checo' primero y luego, atacando a Charles, he salido mal de la curva 2, nos hemos puesto en paralelo 'Checo' y yo, yo he hecho la línea normal que hacemos en todas las vueltas en este circuito, se ve a Charles delante haciéndola también. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo, nos hemos tocado. Hay que pasar página, así son las carreras y a por la siguiente", apuntó.

Sobre el incidente, el madrileño reconoció que todavía no sabe muy bien qué pudo pasar. "Estaba un poco perplejo en la radio. No estaba intentando defender ni intentando hacer nada extraño o agresivo, y de repente ha habido un toque. Son cosas de las carreras, hay días que las cosas no salen. Estoy seguro de que tampoco 'Checo' pretendía que hubiese un accidente", indicó.

"Hoy me llevo, por un lado, un buen sabor de boca de ir tan rápido en un circuito difícil para mí, pero luego con el sabor amargo de saber que se podía haber conseguido un podio que al final son cero puntos por un incidente en el que ni siquiera he ido a defenderme de 'Checo'. No he hecho ninguna maniobra agresiva, no me lo he intentado llevar al muro, no me he intentado defender, y por alguna razón que no entiendo nos hemos tocado", continuó.

Por último, Sainz se mostró optimista con el Gran Premio de Singapur de la próxima semana. "El plan es intentar ganar en Singapur. Hoy tenía ritmo para ganar, solo tendría haber salido un poco más adelante o no haberme liado tanto con el 'pit stop', la estrategia y demás. Lo importante es que hoy, durante 30 vueltas de carrera, he ido muy rápido en un circuito en el que no esperaba ir tan rápido. Singapur puede ir mejor todavía", finalizó.