Sainz: "Todavía nos falta un poco para poder luchar con McLaren en recta"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF21, portrait during the Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell Emilia Romagna 2021 from April 16 to 18, 2021 on the Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in Imola, Italy - Photo Florent Gooden - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press