Sainz: "La vuelta de Alonso y yo en Ferrari hubiera sido emocionante con afición"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que necesitan mejorar de cara al Gran Premio de España este fin de semana, después del mal trago de Portugal, al tiempo que lamentó que no habrá una afluencia normal de aficionados para disfrutar de su fichaje por la 'Scuderia' y de la vuelta de Fernando Alonso (Alpine).

"Siempre emocionado y un poco más motivado por estar en casa, pero lo mismo que el año pasado, no tener a los aficionados el ambiente es distinto. Este año con la vuelta de Fernando y yo en Ferrari hubiera sido emocionante con los aficionados llenando las gradas", dijo en la rueda de prensa oficial, lamentando las restricciones por la pandemia de coronavirus.

El piloto madrileño recordó el mal día del pasado domingo en Portimao. "El domingo noche no tenía mucho positivo que sacar, no estaba contento, perdí una oportunidad, después de estar cuarto terminar undécimo quiere decir que algo ha ido muy mal. Lo hemos analizado, no hemos hecho un buen trabajo y trataremos de mejorar. Hay cosas que entender y que mejorar", apuntó.

Además, Sainz fue preguntado por las dudas al no hacer los test de invierno en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Hay interrogantes pero este circuito lo conocemos. Es un circuito muy exigente para la configuración de los neumáticos, es una pista muy técnica", dijo.