Saka deja al Atlético sin final de Champions

Bukayo Saka of Arsenal FC celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Emirates Stadium on May 05, 2026, in London, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha quedado eliminado en semifinales de la Liga de Campeones 2025-26 después de caer este martes en el partido de vuelta ante el Arsenal FC en el Emirates Stadium (1-0), en el que un solitario gol de Bukayo Saka al borde del descanso evitó que los rojiblancos pudiesen disputar su cuarta final de la máxima competición continental.

Tras el 1-1 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano, los de Diego Pablo Simeone buscaron en Londres inquietar a un conjunto 'gunner' que, tras apenas amenazar, consiguió ponerse por delante justo antes del entretiempo. Ya en la segunda mitad, Giuliano solicitó penalti por derribo de Gabriel, solo unos minutos antes de que Griezmann cayese en el área por un pisotón de Calafiori en una acción todavía más clara que el colegiado no pitó. La reacción no llegó y el Atleti se despidió del sueño continental.

De esta manera, los de Mikel Arteta esperan ya rival para el duelo definitivo, que se resolverá el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El Paris Saint-Germain se impuso por la mínima al Bayern de Múnich (5-4) en el intenso partido de ida en el Parque de los Príncipes, y el Allianz Arena dictará sentencia este miércoles.