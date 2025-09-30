Saliba renueva con el Arsenal

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central francés William Saliba firmó este martes un "nuevo contrato de larga duración" con el Arsenal FC inglés que le mantendrá en el club 'gunner' más allá de 2027, fecha en la que expiraba su vinculación actual, por lo que el defensor desoye los rumores que le situaban, entre otros clubes, en el Real Madrid.

El jugador de 24 años firmó con el Arsenal en julio de 2019 procedente del Saint-Étienne, aunque las tres primeras temporadas jugó como cedido en el mismo equipo francés, además del Niza y el Olympique de Marsella. Desde su vuelta al Arsenal de forma permanente en 2022, ha disputado 140 partidos y se ha vuelto indiscutible en la defensa para el técnico Mikel Arteta. Este nuevo contrato multianual le mantendría en el club londinense hasta 2030, según informó la agencia británica PA.

Internacional con Francia en 28 ocasiones, Saliba "ha sido el eje central" de la defensa que ha recibido la menor cantidad de goles en las dos últimas temporadas de la Premier League, indicó el club en un comunicado. El director deportivo Andrea Berta se mostró "contento" y comentó que la "consistencia, madurez y capacidad para influir en los partidos" del central "seguirán siendo un gran activo" para el equipo.

Por su parte, Mikel Arteta añadió que el futbolista galo "ha crecido muchísimo, ha asumido responsabilidades y ha forjado una sólida conexión con la afición y el club" desde que llegó. "Sabemos que aún le queda mucho por aprender y seguiremos trabajando juntos para seguir mejorando con la clara ambición de ganar grandes trofeos", finalizó el técnico.