Salihamidzic lamenta las peticiones "a través de los medios" de Flick y descarta a Sané

Publicado 09/01/2020 13:50:23 CET

DOHA, 9 Ene. (dpa/EP) -

El director deportivo del Bayern de Munich, Hasan Salihamidzic, se mostró en desacuerdo con la demanda de refuerzos para la segunda parte de la temporada que hizo este jueves el entrenador del conjunto alemán, Hansi Flick, a través de los medios de comunicación, descartando además cualquier intento por el extremo alemán del Manchester City, Leroy Sané, actualmente lesionado.

Las constantes lesiones que acumula el Bayern provocaron que Flick reconociese en una entrevista al periódico alemán 'Sueddeutsche Zeitung' que necesitaba un lateral derecho y un extremo para superar esta "mala situación".

En este sentido, el bosnio se mostró "sorprendido" con la exposición del cuerpo técnico a través de los medios. "Yo no soy amigo de la planificación del equipo a través de los medios de comunicación", explicó Salihamidzic tras un entrenamiento del equipo en Catar, donde están concentrados durante el parón invernal de la Bundesliga.

Sin embargo, el directivo alemán recalcó que el club no tiene "disputas" cuando se trata de necesitar nuevas caras en el equipo, al mismo tiempo que advirtió de la "dificultad" del mercado de invierno para conseguir nuevos jugadores. "Quiero ayudar al entrenador. Estamos buscando opciones, pero es difícil fortalecer al equipo. Los mejores jugadores no se encuentran en este periodo de fichajes", señaló.

El exjugador insistió en que "el futuro del Bayern no depende de un lateral derecho" y afirmó que no estaban cerca de fichar a nadie en este momento, añadiendo que Leroy Sané "no es un asunto" para el club, ya que el extremo del Manchester City todavía se está recuperando de una grave lesión en la rodilla.