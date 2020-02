Salinas: "En Barcelona rezamos a Montserrat para que no se lesione Messi"

Sanchís: "El Clásico es muy incierto, la clave está en apoderarse del balón"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Julio Salinas expresó gráficamente la 'Messidependencia' del conjunto azulgrana al afirmar que "reza" para que el delantero argentino no se lesione, y el excentral del Real Madrid Manolo Sanchís prevé un Clásico "muy incierto" en el que la clave, según él, estará en el dueño de la posesión de balón.

Así se manifestaron los exfutbolistas en el 'Santander Talks', las charlas impulsadas por Banco Santander celebrada en el Work Café de la entidad financiera en el Paseo Recoletos de Madrid, con motivo del Clásico que se disputa este domingo en el Santiago Bernabéu y que puede ser importante para la pugna por el campeonato.

"Están tiesos. Si gana el Barça se pondría con 5 puntos más el 'gol average' a favor, pero en Barcelona estamos rezando todos los días a Montserrat para que no se lesione Messi. Los dos están mal, aunque al Barcelona se le da bien últimamente en el Bernabeú. Se puede dar cualquier resultado, pero normalmente gana el que más lo necesita", comentó Julio Salinas, que pronosticó un empate (1-1) que sería "un buen resultado" para la lucha por LaLiga Santander.

Para el exdelantero culé, si se lesionara Messi el rendimiento de los blaugrana caería "en un 30 ó 40 por ciento". "La plantilla se ha confeccionado mal en los puestos de central y delantero. Querían fichar a Neymar y no se hizo, y Luis Suárez no quiere competencia. Y al final, ¿qué hacen? Fichan para la galería", señaló en alusión al traspaso del danés Martin Braithwaite.

En este sentido, Julio Salinas consideró que la marcha de Neymar al París Saint Germain ha perjudicado al brasileño y a los blaugrana. "Hubiera encontrado la gloria en Barcelona. Es una pérdida para ambos. Por eso Messi, que es su amigo, y el Barça están intentando recuperarlo. Si el Barça o el Real Madrid no logran resultados van a tirar la casa por la ventana este verano", subrayó el exariete vasco.

Por su parte, Manolo Sanchís se pronunció a favor de un triunfo blanco, aunque sin dar un resultado. "Los Clásicos son muy inciertos. Se pueden dar perfectamente los tres resultados. Quiero que gane el Madrid y, para ello, la clave está en quién impone su criterio de juego y tener el balón mucho tiempo", analizó el jugador del Madrid que más partidos ha disputado frente al Barça junto a Sergio Ramos.

No obstante, Sanchís consideró que del Bernabéu "no va a salir el campeón" de LaLiga Santander. "Los dos equipos se han dejado muchos puntos en el camino, y se van a seguir dejando. Es lo que pasaba hace 20 años, pero estamos muy mal acostumbrados a las ligas de más de 100 goles y 20 puntos de diferencia. La Liga necesita emoción y es bueno que haya igualdad", indicó.

Lamentó que el pasado verano no hubiera llegado un relevo para suplir la baja de un "grandísimo goleador" como el portugués Cristiano Ronaldo. "Me extrañaría mucho que el director deportivo y el entrenador no estén echando un vistazo para el año que viene. No hay que esperar al verano, el gol hay que buscarlo ya", advirtió ante la necesidad del fichaje de un goleador.

Al respecto, consideró "no productivo" al delantero galés Gareth Bale, que "será espectacular si algún día decide ser un jugador de fútbol", y destacó el talento y el "crecimiento" de Vinicius. "Dicen que define mal, pero yo es que con 20 años era un pipiolo. Tiene condiciones, fuerza y encara. Yo me lo llevaría al Barça, está más hecho que Ansu Fati", comparó Salinas.

Asimismo, el exdefensa blanco calificó como "jugadorazo" al francés Karim Benzema, pero que vivir "a la sombra" de Cristiano Ronaldo era difícil. "Creo que le hace más ilusión dar asistencias que marcar goles. Cuando desapareció Cristiano le dieron el '9' en todos los sentidos y ha dado un paso adelante", manifestó.

MARADONA, UN PELDAÑO POR ENCIMA DE MESSI

Diego Armando Maradona y Leo Messi son "dos grandes de la historia", a los que hay analizar en su contexto. "Como unidad de jugador Maradona está un peldaño por encima de Messi, pero en el global de su carrera Leo ha ganado más títulos. Vimos cosas increíbles a Diego en el Mundial de México, en Estados Unidos ... aunque evidentemente no tuvo una carrera ejemplar", explicó Sanchís.

En ese sentido, Salinas recordó que antaño el talento "no estaba protegido". "La carrera de Messi es espectacular, marcando más de 40 goles, los balones de Oro, los títulos, ... pero es que Maradona jugó cuatro Mundiales y salían a por él jugadores como Gentile, que lo 'mató', con la 'metralleta', con la navaja. Antes le 'mataban' en los campos, sólo se pitaban penaltis en casa, marcar 20 goles era muy díficil ... Maradona marcó una época", resumió.

Por otro lado, consideró que fue un error destituir y las "malas formas" que se emplearon con Ernesto Valverde, aunque cree que con la llegada de Quique Setién al banquillo del Barça el juego del equipo "no ha empeorado".

"Es un magnífico entrenador, que tiene mano izquierda y se ha hecho con el vestuario. Falta pulir cosas, pequeños detalles. El problema es que le faltan jugadores importantes como Luis Suárez o Dembelé. Griezmann no se ha integrado, no encaja en el engranaje, pero es un jugador comprometido que tiene mucha capacidad de gol", expuso.

"DEBERÍA HABER UN JUGADOR EN EL VAR"

Acerca de la polémica por el uso del sistema de videoarbitraje (VAR), Salinas se mostró partidario de la presencia de un jugador en la sala VOR. "Debería de haber un jugador. El árbitro ve las jugadas desde un punto de vista legal, pero no se puede ir con la ley en la mano. Le falta esa sensibilidad del jugador. Ahora el jugador está más protegido porque el árbitro no se asusta para pitar una falta o un penalti", comentó.

Sanchís se mostró favorable a recoger esa idea del jugador como ayudante del VAR. "La participación de un futbolista enriquecería mucho el VAR. Viendo la imagen veo falta cien por cien", aseguró en alusión al empate del Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

A pesar del 1-2 del Bernabéu, el excentral blanco no da por perdida la eliminatoria. "No creo que haya ningún jugador del Manchester City que se vea como ganador. El Madrid es el Madrid, y siempre tiene opciones de dar la vuelta a esta situación", subrayó el exdefensa blanco, testigo de heroicas remontadas en Europa en la época de la 'Quinta del Buitre'.