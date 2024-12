Samaranch apuesta por "un liderazgo eficaz" y "una pasión de toda la vida por el olimpismo" para presidir el COI

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El español Juan Antonio Saramanch Salisachs opina que el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) "debe encontrar un equilibrio entre honrar la tradición y adoptar una visión de futuro, a la vez que aportar una experiencia demostrada en el deporte y los negocios" y que él aporta "un liderazgo eficaz" y "una pasión de toda la vida por el olimpismo" para optar a ser el relevo de Thomas Bach.

El dirigente catalán, vicepresidente del COI, es uno de los seis candidatos a presidir el Movimiento Olímpico junto al británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient, el japonés Morinori Watanabe, el jordano Feisal al Hussein, el sueco Johan Eliasch y la zimbabuense Kirsty Coventry y todos ellos dieron a conocer sus respectivos proyectos en unos manifiestos publicados este jueves en la web del organismo.

"Para seguir siendo relevantes, debemos seguir evolucionando junto con estos cambios. El futuro no hace más que volverse más complejo y el próximo presidente del COI debe encontrar un equilibrio entre honrar la tradición y adoptar una visión de futuro, a la vez que aportar una experiencia demostrada en el deporte y los negocios, tanto dentro como fuera del Movimiento Olímpico", subraya Samaranch Jr.

El barcelonés no duda de que el próximo mandatario "afrontará desafíos que superarán los precedentes pasados" o lo que se pueda "prever hoy", los cuales "se extienden mucho más allá del terreno de juego deportivo". "Para superarlos, debemos unirnos en torno a una visión compartida que siga fortaleciendo al COI y garantice su vitalidad para las futuras generaciones de deportistas y la comunidad mundial", expresa.

El vicepresidente del COI tiene claro que "un liderazgo eficaz" se basa en los principios de "experiencia, perspectiva, juicio y colaboración". "Aporto estas cualidades a esta campaña, impulsada por una pasión de toda la vida por el olimpismo", puntualiza, presentando un manifiesto con "seis prioridades clave", que se centran en el COI, los Juegos Olímpicos, el Deportista, el Movimiento Olímpico, la Sociedad y el Movimiento Olímpico y la Actividad del Movimiento Olímpico, y "40 puntos de acción".

"Amigos míos, confío en que, si tengo el honor de ser su presidente, aportaré la perspicacia política y empresarial, y el profundo conocimiento del Movimiento Olímpico necesarios para liderar con eficacia desde el primer día", prosigue el candidato español, que considera que su valor "más importante es el intangible" que le da el conocimiento de "muchos años" de los miembros del Movimiento Olímpico.

"Nos conocemos y respetamos, y hemos trabajado juntos en algunos de los momentos más difíciles de nuestra historia compartida. Sé que para ser un presidente eficaz del COI, no puedo hacerlo solo. Necesitaré la confianza y la buena voluntad de todos los miembros que trabajen juntos en pos de nuestra visión y objetivo compartidos", sentencia en su escrito inicial del manifiesto.

En este documento, el catalán recuerda que ha sido "testigo de cómo el Movimiento Olímpico se ha vuelto más resiliente y dinámico" para afrontar estos últimos años "desafíos extraordinarios" y conseguir "un progreso notable", y que Paris 2024 ha sido "un faro de esperanza e inspiración que celebró lo mejor de la Humanidad", pero que ello no puede provocar que se duerman "en los laureles" debido a la "transformación profunda del mundo".

"MANTENER LA RELEVANCIA DE LOS JUEGOS PARA LAS GENERACIONES FUTURAS"

Entre los ejes que presenta Juan Antonio Samaranch Salisachs está el de los Juegos y el "desafío de mantener el interés" entre cada edición, con énfasis en "modernizar y mantener el interés en los deportes olímpicos", algo en lo que le avalaría su "trabajo" en la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, donde ha sido vicepresidente los últimos años. "Es vital mantener la relevancia de los Juegos para las generaciones futuras. Esto significa adaptar los deportes para cumplir con las expectativas contemporáneas e innovar en la forma de presentarlos", admite.

Entre sus iniciativas, explica que los miembros del COI deberían "decidir" sobre la selección de la ciudad anfitriona, ajustar el calendario de la celebración de los Juegos para hacerla "más accesible" a todos los países y regiones del mundo, "revisar la creciente distribución geográfica de las sedes" o medidas para reducir sus costes sin que afecte "negativamente a la marca olímpica y la experiencia general".

"He tenido el privilegio de asistir a 14 Juegos de Verano y 10 de Invierno. Mi experiencia en tres Comisiones de Coordinación de los Juegos, incluida la de presidente de Pekín 2022 durante uno de los períodos más difíciles de la historia olímpica, me ha proporcionado una perspectiva invaluable sobre la dinámica única de la relación entre el COI y los comités organizadores. En el centro de esta relación se encuentra la necesidad crítica de construir una base sólida de confianza, que es esencial para equilibrar los objetivos a largo plazo del COI con las prioridades inmediatas de los organizadores", apunta.

En cuanto a los deportistas, Samaranch Salisachs no olvida que son "la esencia" del Movimiento y para los que deben "crear la mejor experiencia olímpica y salvaguardar su salud, seguridad y bienestar", una protección que atañe también a "la salud mental" o "amenazas futuras, como la manipulación genética y los implantes mecánicos".

Además, en lo referente al deporte femenino, asegura que el COI tiene "el deber fundamental" de protegerlo "adoptando una política que mantenga distinciones inequívocas entre las categorías masculina y femenina". "El COI debe tomar la iniciativa en esta cuestión estableciendo directrices claras para la competición", recalca.

PREPARADO A NIVEL EMPRESARIAL

Otras acciones de su programa se centran en la necesidad de que Movimiento Olímpico mantenga "la independencia política", fortalecer al deporte como actividad saludable y educativa, afrontar los desafíos de la crisis climática, aumentar la financiación y las alianzas para amplificar el impacto de la Fundación para los Refugiados Olímpicos y su equipo en los Juegos, o fortalecer la alianza entre los Movimientos Olímpico y Paralímpico.

Finalmente, el sexto punto trata sobre la posibilidad de aumentar el valor de los Juegos Olímpicos, que "se basa en un conjunto de factores completamente diferente como la universalidad y la celebración de los valores humanos".

"Mi extensa carrera empresarial y mi profundo conocimiento de nuestro modelo de negocios me han preparado para liderar al COI durante este período transformador en los medios, el marketing y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos. Me brinda una perspectiva y un entendimiento que son únicos en esta campaña. Tengo experiencia de primera mano sobre lo que ha funcionado bien, lo que no y cómo debemos adaptarnos para prepararnos para el futuro", avisa el catalán.