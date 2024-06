Samaranch: "Esta generación de deportistas lo tiene todo para romper en París el techo de Barcelona"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), no duda de que el deporte español "algún día" logrará "romper el techo" de las 22 medallas conseguidas en los Juegos de Barcelona de 1992 y que la actual "generación lo tiene todo" para conseguirlo este verano en París, mientras que defendió los beneficios que supone para una ciudad y país el organizar una cita olímpica y se mostró muy optimista para los de este verano en la capital francesa.

"Tenemos un techo que son los Juegos de Barcelona y las medallas que se consiguieron ahí no se han conseguido nunca más, pero algún día lo tendremos que romper. Y la generación que hay ahora que va a competir en los Juegos de París lo tiene todo para poder ser ella la que lo haga", deseó Samaranch durante su participación en la segunda edición del Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión.

En este sentido, remarcó que "en este ciclo olímpico ha habido más financiación que nunca para el deporte de cara a la altísima competición" y que los deportistas españoles han tenido "una preparación especialmente intensa" para la cita de la capital francesa.

Y para estos Juegos, el vicepresidente del COI aseguró que en el organismo tienen "expectativas" altas. "Hay que entender que venimos de unos Juegos de Verano en Tokio y unos de Invierno en Pekín donde por culpa del COVID y la pandemia que teníamos encima se tuvieron que hacer sin público", recordó.

Por este motivo, los de París "son unos Juegos casi necesarios para, desde luego, los deportistas, para que puedan sentir el calor del público con ellos, para los aficionados y para todo el Movimiento Olímpico". "Por lo tanto, los afrontamos con muchísima ilusión y con muchísima responsabilidad porque por primera vez se intenta llevar el olimpismo fuera del estadio y a la calle, se van a llevar los Juegos de verdad a la calle", advirtió el directivo.

Además, aclaró lo que supone organizar una cita así. "Creo que somos muy torpes en cómo lo explicamos porque se habla siempre de qué cuestan los Juegos Olímpicos, pero ese concepto de su coste es un error en sí mismo. Los Juegos Olímpicos generan tres cuentas de resultados y la primera es la de la organización donde los ingresos se lo da el propio COI prácticamente la mitad con los contratos de televisión y los patrocinadores", indicó.

"Con las entradas, los patrocinadores locales y alguna otra cosa se paga de sobra la organización y siempre o casi siempre da un beneficio, no muy grande. Pero no cuesta nada ni a los ciudadanos ni a nadie", añadió al respecto Samaranch.

"NINGÚN 'ELEFANTE BLANCO' MÁS A COSTA DEL COI"

En cuanto a la construcción de las instalaciones, se refirió a la Agenda 2020 que instauró el COI y en la que prohíben "expresamente a una ciudad candidata que proyecte construir estadios para los Juegos Olímpicos si no pueden presentar un plan delegado que dure decenas de años".

"O sea, que esa instalación sea necesaria para ese entorno para los ciudadanos y la puedan utilizar. Ningún 'elefante blanco' más a nuestra costa. Por lo tanto, y si no la tienen y no la necesitarán después, les permitimos que se vayan a otra ciudad o a otro país para hacer esas pruebas, pero que en nuestro nombre nadie construya algo que no sirva después para los ciudadanos", recalcó el vicepresidente del COI.

Y la última parte de la que habló es "la inversión de Estado". "Si Barcelona quiso hacer un aeropuerto, abrir la ciudad al mar, dos rondas y todas las infraestructuras que se hicieran en Barcelona, eso no es un coste de los Juegos Olímpicos, es una inversión a largo plazo de Estado", advirtió.

"Hay muchos ejemplos que se han hecho bien y otros que se han hecho mal, pero es una decisión que no se puede achacar al Comité Olímpico. Nosotros, para unos Juegos, no nos hace falta que nos hagan un tren de alta velocidad. Son 16 días, ya iremos con los trenes que haya y, si no, en coche", subrayó.

Pero tiene claro que "los Juegos se utilizan para eso". "Por lo tanto, el resumen es que son una buena inversión, pero hay que hacerla pensando en qué legado va a dejar. Sin el legado, no tienen tanto sentido", sentenció.

Juan Antonio Samaranch, que estuvo acompañado en el escenario por Pau Gasol, resaltó la importancia de los deportistas por su capacidad para transmitir "los valores olímpicos para la sociedad", algo que considera que no pueden hacer "ni el COI, ni ninguna federación internacional, ni ninguna institución".

"Por eso, están en el centro de todo. Y se ha exigido, y ya se ha conseguido con muchos años, que toda federación internacional y todos los entornos del mundo olímpico tengan su Comisión de Atletas, elegida, la mayor parte de los casos por los propios deportistas", explicó.