Samu Aghehowa: "Estoy viviendo un sueño, a veces no me lo creo"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española y del Oporto portugués, Samu Aghehowa, afirmó estar "viviendo un sueño" con la primera convocatoria con la Absoluta, algo que "todavía" no se cree, estrenando nuevo nombre en la camiseta para "brindárselo" a su madre Edith, que "es el pilar" de su vida.

"Estoy viviendo un sueño que a veces todavía no me lo creo y, sobre todo, muy agradecido por la oportunidad y con ganas de aprender y de ayudar en lo que pueda", expresó el ariete en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El delantero admitió sentirse "muy contento" con su primera convocatoria con la selección entrenada por Luis de la Fuente. Entonces, se acordó "de todos los momentos" que ha pasado "para llegar hasta aquí", además de "todo el esfuerzo". "Estoy muy feliz", señaló Aghehowa.

Y esta oportunidad le llega al ex delantero del Atlético de Madrid después de haber pasado por las categorías inferiores, con el apoyo de su madre Edith. "Todo lo que hago lo hago por ella y la verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que estoy haciendo y sobre todo por todo lo que hago brindárselo a ella", confesó.

Y por su madre cambió el apellido que aparece en su camiseta. "Es la mujer más importante de mi vida. Ella me ha ayudado en todos los momentos de mi vida, tanto en lo bueno y lo no tan bueno. Tiene un papel fundamental para mí, es el pilar de mi vida y la verdad que sin ella no sé qué haría", aseguró.

"Sufrió mucho en todo el paso de salir de su país hasta aquí, hasta España, sobre todo para que yo y mi hermana tuviésemos una vida mucho mejor. Me emociono al recordar toda esa historia", agregó el melillense.

A sus 20 años, Aghehowa comentó que "cada logro" que consigue lo valora mucho más trabajando con humildad. "Muchas veces cuando no te salen las cosas pues tiendes a olvidarte de todo lo que estás consiguiendo, pero al final siempre hay que tener esa humildad y acordarse de todos los malos momentos y sobre todo estar agradecido a todas las personas que te han ayudado para lo que estoy logrando", aseveró.

Samu Aghehowa afirmó que se siente "identificado por la garra y la potencia" con Diego Costa. "España ha tenido muchos grandes futbolistas, también ahora como Álvaro o Joselu que han estado últimamente en la selección", dijo al mismo tiempo que se alegró "por poder compartir vestuario con grandes futbolistas".

"Ojalá conseguir algún título con la selección. Sería un sueño para mí y para mis seres queridos conseguir algo con la selección absoluta. Espero conseguir ayudar al equipo y sobre todo seguir trabajando para que vengan muchas oportunidades", concluyó.