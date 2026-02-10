Samu se lesiona el cruzado y podría quedarse sin Mundial

Archivo - 11 December 2025, Portugal, Porto: Porto's Samu Aghehowa celebrates scoring his side's second goal during the UEFA Europe League soccer match between FC Porto and Malmo FF at Estadio do Dragao. Photo: Rogãrio Ferreira/Atlantico Press via ZUMA P - Rogãrio Ferreira/Atlantico Pr / DPA - Archivo

El internacional español Samu Aghehowa sufre una lesión del ligamento cruzado anterior, ha confirmado este martes el Oporto, que se produjo en el partido de la Primeira Liga portuguesa ante el Sporting de Portugal, por lo que se perderá lo que resta de temporada y previsiblemente también el Mundial de 2026.

"Samu, que fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince de rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será evaluado de nuevo por el departamento médico del FC Oporto en los próximos días", desveló el club portugués.

Samu ha anotado 20 goles en 32 partidos con el conjunto luso esta temporada, erigiéndose como uno de los delanteros más en forma del momento, pero la grave lesión, que podría hacerle pasar por quirófano, frena en seco su buen curso.

Las pruebas médicas a las que será sometido confirmarán el alcance de la lesión, aunque todo apunta a que se perderá lo que resta de campaña y el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

El de Melilla se había convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente, aunque no ha contado con excesivos minutos sobre el césped. Se trata del segundo percance para el combinado español, que la pasada semana lamentó la grave lesión de Mikel Merino, ya operado de una fractura en el pie derecho.