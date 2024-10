Samu Omorodion: "Si el Atlético no me quería es porque igual no creía que tuviera suficiente nivel"

Archivo - Samu Omorodion attends an interview for Europa Press during the call of Spain Olympic football team for Paris 24 at Ciudad del Futbol on July 4, 2024 in Madrid, Spain.

Archivo - Samu Omorodion attends an interview for Europa Press during the call of Spain Olympic football team for Paris 24 at Ciudad del Futbol on July 4, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Samu Omorodion, autor de cuatro goles en la victoria de la selección Sub-21 ante Malta (6-0), ha asegurado que si el Atlético de Madrid dejó que se marchase igual se debe a que tal vez pensaba que no tenía "suficiente nivel", y ha afirmado que siempre tuvo claras sus "capacidades" y de lo que era "capaz".

"Al final ellos son los que deciden, si no me querían allí es porque a lo mejor no creían que tuviera suficiente nivel. Tampoco es plan de hablar de ello. Estoy tranquilo", señaló en una entrevista a 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, donde aseguró que Diego Pablo Simeone nunca habló con él sobre su futuro. "No voy a mentir nunca, no habló conmigo -Simeone- ni nadie de la directiva, sólo Carlos Bucero", expresó.

Por otra parte, el delantero del Oporto se mostró "muy contento por la victoria". "Sobre todo del equipo, que es lo más importante. Tuve buenas sensaciones en esta fase de clasificación. Un delantero tiene que intentar siempre meter los máximos goles posibles, y estaba pasando casi todo en la primera parte. Lo importante es la victoria del equipo, y si puedo ayudar, pues mucho mejor", indicó.

En total, el de Melilla acumula 11 goles esta temporada entre el conjunto portugués y la selección. "Conocía mis capacidades, sabía de lo que era capaz, y la verdad es que estoy teniendo un buen inicio de temporada. Creo que he mejorado muchas cosas, y con el paso del tiempo seguiré mejorando y seguiré ayudando tanto en el club como en la selección. Seguro que llegará mucho más", subrayó.

Además, reconoció que no vivió como un 'palo' la no convocatoria con la absoluta. "¿Por qué un palo? La verdad es que estaba un poco pendiente, pero si te soy sincero, ya lo dije en una entrevista hace unos días, tampoco estaba muy pendiente. Mi familia y mis amigos estaban más pendientes. Estaba el runrún, pero tengo que tomármelo con tranquilidad, soy joven y sé que mi momento va a llegar, lo tengo claro", apuntó. "Estoy tranquilo con lo mío, enfocado en lo que tengo que hacer en mi club y en la selección y siempre con una sonrisa en la cara", continuó.

Por último, Omorodion valoró el incidente racista sufrido por Elijah Gift en un partido de la Sub-19. "Estamos cansados ya de esta tontería. En mi carrera en el fútbol siempre es la misma historia. Ya estoy un poco cansado, yo creo que hasta que no se tomen medidas de verdad, esto no va a cambiar. Lo que yo diga no sirve de nada. No lo tengo que decir yo, las sanciones tienen que ser duras. Desde aquí le mando todo mi apoyo a el Elijah, que sepa que estamos todos con él. Esperemos que se alce la voz muy alto para que esto no se vuelva a repetir", finalizó.