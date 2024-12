La San Silvestre Vallecana cumple 60 años "con el marco incomparable de Madrid"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana, creada en el año 1964 por Antonio Sabugueiro, cumplirá sesenta años el próximo 31 de diciembre con una nueva edición de la carrera madrileña con "un recorrido bastante cómodo y con el marco incomparable de Madrid", que se presentó este martes en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid con la presencia de varios atletas.

En el acto de presentación oficial se rindió homenaje a la trayectoria de la prueba reuniendo a "una nutrida representación de los 60 años de emociones y del mejor atletismo del mundo que ha elevado a la Vallecana a la cima de los 10K en ruta del mundo".

Así, estuvieron presentes en el evento 16 figuras del pasado, presente y futuro de la carrera como José Luis González, Martín Fiz, Isaac Viciosa, Fermín Cacho, Patricia Arribas, Ramiro Matamoros, Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández, Recuerdo Arroyo, Reyes Estévez, Laura Luengo, Laura Priego, Yago Rojo, Jesús Ramos y Carlos Mayo.

Ya en el Ayuntamiento de Madrid, tras recordar a los atletas Mariano Haro y Carmen Valero, historia de la carrera y fallecidos durante 2024, las leyendas de la Vallecana recordaron su historia desde los inicios de la prueba hasta la consolidación de la Vallecana como "el mejor 10K en ruta del universo". Una carrera que para las decenas de miles de corredores es una gran fiesta de despedida del año.

El exatleta español especialista en pruebas de media distancia José Luis González mostró su "orgullo" por haber ganado hasta en dos ocasiones "una carrera que significaba mucho" para él. "Correr de noche, por las calles de Madrid, por Vallecas, es un placer", reconoció. Mientras, Patricia Arribas, triple ganadora de la prueba, reivindicó el papel de la Vallecana en el "cambio para las mujeres" en la promoción del deporte femenino. "En la primera San Silvestre no teníamos podio", recordó.

Chema Martínez, Jesús España, Nuria Fernández y Reyes Estévez destacaron "el ambiente especial que se respira en la prueba", mientras que Recuerdo Arroyo y Ramiro Matamoros, con once victorias entre los dos, abordaron cómo la Vallecana cambió sus vidas. "He corrido muchas carreras, pero como la Vallecana no hay otra", confesó Arroyo.

No faltaron las anécdotas de Martín Fiz y sus cotillones tras la Vallecana, el desafío de Fermín Cacho, que se propuso "volver y ganarla" o el guante que le lanzó Isaac Viciosa, cuádruple ganador de la prueba, a la organización: "Si cambiáis de fecha, me tendréis de nuevo en la Vallecana", bromeó el palentino.

El presente y futuro de la San Silvestre Vallecana estuvo representado por una Laura Luengo que, tras su éxito en el Maratón de Valencia, quiere "dar el máximo en la Vallecana", o la alcorconera Laura Priego, que reconoció que es su "carrera favorita" y que le "pone los pelos de punta".

Por su parte, Carlos Mayo reconoció que tiene que "volver sí o sí", mientras que Yago Rojo y Jesús Ramos dijeron que es "su carrera, la de su barrio". "Solo la mejor carrera del mundo puede reunir a este elenco de atletas en una presentación", destacó Yago Rojo, quinto en la pasada edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

La Vallecana cumple 60 años en esta edición, y lo va a hacer de la mano de Nationale-Nederlanden, que en 2024 cumplirá su décimo aniversario como patrocinador principal de la carrera. "Nuestra unión con la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se basa en hechos, no en palabras, y refleja nuestra dedicación a la comunidad y a los valores que nos unen: la claridad, el compromiso y el cuidado de lo que más importa", comentó Carlos González Perandones, CEO de la compañía.

Esta "fiesta del 'running'" está íntimamente unida a la ciudad de Madrid. Por ello, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, explicó que para la capital "significa muchísmo" porque "el atletismo para la ciudad es muy importante". "Sabemos que Madrid es deporte o no sería la ciudad que conocemos", aseveró.

"Es la mejor carrera sin duda para iniciarse. Es un recorrido bastante cómodo y con el marco incomparable de Madrid, con sus luces de Navidad", comentó Sonia Cea Quintana, titular del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid

Tras recibir una placa por parte de Antonio Sabugueiro, creador de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, como agradecimiento a la implicación y apoyo durante décadas de la ciudad de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida despidió el acto, reflejando con sus palabras la emoción que le despierta esta carrera, una embajadora de Madrid en estas fechas tan festivas.

"Tuve la suerte de ser el primer alcalde que corrió en esta prueba única, para agradecer lo que significa la Vallecana para la ciudad de Madrid", destacó José Luis Martínez-Almeida, que invitó a la ciudad a que se vuelque el 31 de diciembre con el mejor 10K del mundo: "Invito a todo Madrid a que se lance a las calles, a correr o a animar a los participantes", concluyó.