Sancet, baja ante el Mallorca por una lesión en el bíceps

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta del Athletic Club Oihan Sancet sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda y será en el partido de Liga del próximo sábado ante el RCD Mallorca en San Mamés, según confirmaron los servicios médicos del club rojiblanco este jueves.

"Tras las pruebas realizadas al jugador Oihan Sancet se ha confirmado que el rojiblanco sufre una lesión muscular leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución", apunta el comunicado ofrecido por la entidad de Ibaigane.

Sancet no disputó ni un solo minuto en la segunda jornada de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, pese a formar parte de la convocatoria. Tras el partido, Ernesto Valverde confirmó que su no presencia sobre el césped se debía a unas molestias sufridas en el entrenamiento anterior al partido.

Así, el internacional español se perderá el partido de Liga de este sábado ante el Mallorca, y será duda para medirse al Elche y el Qarabag, en Liga y Champions, respectivamente, tras la vuelta del parón de selecciones.