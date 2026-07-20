Sánchez agradece a la selección "su juego, su esfuerzo y victoria" en el Mundial, que es "de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en Argel, Argelia, a 20 de julio de 2026. - Pool Moncloa/Fernando Calvo

ARGEL 20 Jul. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a la selección española "su juego, su esfuerzo y su victoria" en el Mundial de fútbol, un triunfo que, ha dicho, "es de todos los españoles".

Sánchez ha querido arrancar su declaración conjunta con el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, con quien se ha reunido en Argel, "en un día de mucha alegría y celebración" en España, empezando por "darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria".

Una victoria que lógicamente "es de todos los españoles y las españolas", ha subrayado el presidente, quien además de haber asistido anoche a la final en Nueva York tiene previsto recibir a la selección en el Palacio de la Moncloa esta misma tarde.

Por su parte, el presidente argelino también ha tenido palabras de elogio hacia el conjunto español, que se impuso por 1-0 a Argentina, felicitando tanto al Gobierno como al pueblo español por el "éxito tan merecido" y el haber obtenido la "segunda estrella", palabras que han sido recibidas con aplausos entre los presentes.

Fue "una victoria muy merecida visto el nivel alcanzado" por los jugadores españoles, ha dicho Tebune, a quien Sánchez ha regalado una camiseta roja de la selección con su nombre serigrafiado y el número 26.