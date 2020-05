Fútbol.- Sánchez Flores: "Me da mucha pena la idea del fútbol sin aficionados"

El entrenador español Quique Sánchez Flores reconoció que le apena un posible regreso del fútbol sin aficionados en las gradas, debido al coronavirus, pero opina que el "entretenimiento" del fútbol debe volver siempre que sea seguro para la sociedad.

"Me da mucha más pena y me deja mucho más apagado la idea de pensar que vamos a volver a un fútbol durante mucho tiempo sin aficionados, sin emociones. Eso me aleja mucho más del fútbol que el hecho de si los jugadores van a estar un mes más o menos (sin ritmo)", comentó en 'El Transistor' de Onda Cero.

Sánchez Flores, actualmente sin equipo tas ser cesado del Watford FC en diciembre de 2019 tras 85 días en el cargo, aseguró tener en mente el mundo del fútbol y la idea de regresar a los banquillos, si bien esta pandemia del coronavirus puede afectar a su carrera, y se centra en su familia.

"Me importa el fútbol, y la situación es compleja. Partiendo de que es una situación nueva para toda la sociedad, son cosas que se hacen por primera vez. El fútbol tiene la disyuntiva de tener que decidir ciertas coas, pero el fútbol es una maquinaria muy pesada, muy potente, y tiene la necesidad de no parar", apuntó.

"El fútbol quiere volver lo antes posible, pero de la mejor manera, sin saltarse normas o reglas. Tenemos la obligación de entretener, algo muy importante para la sociedad. Ojalá se produzca esa vuelta, pero con requisitos de dignidad y respeto hacia la sociedad", esgrimió el técnico madrileño.

Por otro lado, cree que el confinamiento afectará a todos los jugadores por igual, tengan más o menos recursos para entrenar en sus casas. "El parón es para todos igual, más allá de que tengas una casa de 500 metros o un piso de 90. El trabajo del día a día en equipo al individual, no tiene nada que ver. Cuando los jugadores vuelvan, cuando se retome, estarán todos en una situación muy similar", recalcó.

"Nadie disfruta de una situación así, sabes lo que tienes más allá de tu puerta o valla, pero hay que sacar lo positivo, y en mis años como entrenador, nunca había podido disfrutar tanto tiempo de ellos, no había tenido dos meses continuados para convivir con mis hijos", se sinceró el exentrenador de Watford, Shenhua o RCD Espanyol, sus últimos tres equipos.