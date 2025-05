La Sandberg PalmaVela corona a sus campeones

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

'Tilakkhana II', en clase Maxi; 'Vudu', en ORC 0; 'Ran', en ORC 1; 'Katara', en ORC 2; 'Meerblick', en ORC 3; 'Just the Job', en ORC 4-5; 'Smerit', en ORC A2 0-3; 'Kyo VI', en ORC A2 4-5; 'Kanguru', en ORC Sportboat; 'Little Thila', en Espíritu de Tradición; y 'Momo', en 6 Metros, se han proclamado campeones de la 21ª edición de la Sandberg PalmaVela, que ha concluído este domingo en las aguas de la bahía de Palma.

En esta cuarta jornada de competición, la flota de Maxis ha sumado una nueva costera de casi 29 millas que ha cambiado totalmente el podio provisional del sábado. 'Tilakkhana II', que ganó PalmaVela en 2014 siendo 'Magic Carpet Cubed', firmó una doble victoria: en la costera de este domingo y en la general. 'Rose' terminó segundo y el español 'Pelotari Project', de Andrés Varela, tercero.

Mientras, en ORC 0, tras dos pruebas Barlovento/Sotavento, el 'Vudu' de Mauro Gestri se coronó campeón a falta de una prueba. Con el vencedor confirmado, en la siguiente manga venció el irlandés 'Searcher', que subió a la segunda plaza de la general, que le arrebató al 'Blue Carbon - Aproperties' de Toni Guiu, finalmente tercero. El 'Aifos' se ha quedado a las puertas del podio después de haber roto el mástil durante la segunda manga y no pudo terminar.

En ORC 1, el sueco 'Ran' de Nikklas Zennstrom, gracias a sus tres victorias en cuatro mangas, terminó primero, y 'HM Hospitales-Hyatt' de Oscar Chaves y 'X-Odessa' de Vladimir Kushnir completaron el podio. Mientras, en ORC 2, el polaco 'Windwhisper 44', líder hasta este domingo, pagó su mal día -con un séptimo y un descarte- y sirvió en bandeja el título al argentino 'Katara'; 'L'Immens', patroneado por Nicolás González, concluyó tercero.

Por su parte, el alemán 'Meerblick' reinó en ORC 3 con dos nuevas victorias que le valen para terminar por delante del italiano 'Sarchiapone Fuoriserie' y el 'Falapouco' de Andrés Manresa. En ORC 4-5, el 'Just the Job', con un primero y un segundo, firmó su quinto triunfo en la Sandberg PalmaVela por delante de 'El Travieso' de Ángel Blázquez y el 'Tres Mares' de María Antonia Campins.

Además, el Swan 45 'Smerit' de Tito Moure ganó la tercera y última regata costera del programa y se proclamó vencedor en ORC A2 0-3 con pleno de victorias parciales, y el 'Modul' de Félix Comas y el 'Bip Bip' de Andreas Hoehn se subieron a los otros dos cajones del podio. En ORC A2 4-5, el 'Kyo VI' se llevó el título tras empatar a cinco puntos con 'Minimon', que había liderado el resto de jornadas anteriores.

En la clase 'Sportboat' venció el J70 australiano 'Kanguru' de Kristyn Gills tras una segunda y última prueba del día que provocó la rotura del mástil del 'Team Balearia' de María Bover, que fue segundo, y el 'Sal' de Cati Darder terminó tercero. En Espíritu de Tradición, el 'Little Thila' logró el títlo con un segundo puesto que le sirvió para superar al 'Happy Forever', vencedor de la costera, y al 'Celeste di Mare'. Por último, en 6 Metros, venció el 'Momo' de Dieter Schoen.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; Lourdes Roca, segunda teniente de alcalde de Palma; el CEO y cofundador de Sandberg Estates, Michael Schwalbach; y el presidente del RCNP, Rafael Gil; participaron en la entrega de premios de la regata.