Sanders mete seis minutos a Schareina y afianza su liderato en motos en el Dakar

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) se adjudicó este viernes el triunfo de la etapa 6 del Rally Dakar, de 326 kilómetros entre Hail y Riad, para afianzar su liderato en la clasificación general de la categoría de motos, metiendo casi cinco minutos al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y seis al español Tosha Schareina (Honda), que fue tercero en la jornada.

El ganador de la pasada edición encarriló este viernes su segundo Dakar consecutivo, beneficiado también por la bonificación por abrir pista, dando un golpe en la carrera y ampliando su renta en la general. Ahora, deja a Brabec a más de seis minutos en la pelea por el triunfo final, con Schareina, que fue penalizado con 10 minutos este jueves, ya casi descartado en esa batalla por el 'Tuareg', a casi 18 minutos.