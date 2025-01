Sandra Gómez: "Este Dakar me ha fundido, pero ha tenido muchos matices bonitos"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Sandra Gómez (Fantic) reconoce que el Rally Dakar 2025 le "ha fundido" física y mentalmente, aunque "ha tenido muchos matices bonitos", con las etapas de 48 horas y maratón, "la pura esencia" de un 'raid' en el que desea no volver a ser la única mujer que compite en la categoría de motos.

"Me ha gustado, era más técnico que otros que había hecho, por eso los kilómetros eran más lentos, el ritmo de carrera ha sido un poco más lento yo creo, y se ha hecho muy largo, pero creo que a mayor dificultad, más técnico, para mí es mejor también", analizó la madrileña en una entrevista a Europa Press antes de la Gala de Campeones 2024 de la Real Federación Motociclista Española (RFME) en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

La de Cercedilla ha "disfrutado" su tercera participación en el Dakar, aunque también "lo sufres", ya que tiene "su lado bueno y su lado malo". "Pero me lo he pasado bien y me he visto bien, me he visto en una mejora cada día, más a gusto en la moto, en el terreno, en la velocidad, porque al principio te da más respeto", celebró.

"Este Dakar, en mi lado oscuro de la cabeza, estaba el 'top 40'. He estado a punto, he acabado la 43 (en la general), pero he estado haciendo 'tops 40' diferentes días. Me quedo con eso, creo que puedo estar más arriba", comentó sobre su resultado en este Dakar, el tercero en el que participa, después de un 62º puesto (2ª mujer) en 2022 y de abandonar en la sexta etapa en la edición de 2023.

La madrileña fue la ganadora de la categoría femenina, algo que le genera "orgullo y tristeza" porque fue la única mujer en competir. "Que quede claro, que el trofeo no me lo dieron por ser la única, porque hay que llegar a la meta. Y yo, que soy mega competitiva, pues me daba igual. Te pones el casco y son pilotos, y los quería adelantar igual. Pero sí es triste que solo fuese yo, y ojalá que no pase más", demandó.

"Es una carrera más profesional, eso está claro. Los 20 tíos de delante están completamente dedicados al Dakar, no al motociclismo, al Dakar. Los otros, hasta el 50, yo me he visto en un grupo que entrenan cada día para eso y antes estaba en un grupo de aficionados. Ahora el ritmo era otro ritmo completamente diferente, son tíos que aspiran a ser los de delante, y entrenan para eso", analizó sobre el resto de participantes y sobre la posibilidad de estar arriba.

"EL DAKAR ES LA CARRERA QUE MÁS NECESITA DE LA PARTE MENTAL"

Además, Sandra Gómez, campeona del mundo de motos eléctricas en 2024 y mejor del mundo en enduro el año pasado, reconoció que el Dakar es una carrera que te exige el máximo a nivel mental. "La primera semana fui muy sola y me aburría un poco, porque intentas mantenerte las seis horas de especial concentrada, a veces es imposible", relató.

"De hecho, lo iba trabajando con la psicóloga desde casa y me decía 'a veces te tienes que dejar ir, sigue los kilómetros, sigue confirmando caps y todo, pero te tienes que dejar ir porque seis horas así, 14 días, no vas a llegar'. Entonces, mentalmente es chungo, yo he pintado la casa, he planeado las vacaciones... Quizá es la carrera que más necesita la parte mental", agregó.

Y es que ese trabajo psicológico es fundamental para la madrileña desde 2016, "en un punto que realmente lo necesitaba". "A día de hoy, con matices, pero sí que me ayuda a conocerme, a saber lo que quiero, a explotarme a mí misma", agradeció el trabajo mental.

"Los niños con los que les entreno, me lo escribían: 'Ser duro es duro, acuérdate'. Y es verdad, estás ahí pasando penas, pero has entrenado para eso, te tienes que mentalizar, todo pasa, porque igual los kilómetros se te están haciendo bola, piensas que no avanzas, pero da igual, todo avanza", indicó.

Además, en este Dakar hubo "tensión" por la etapa de 48 horas, sin asistencia por parte de los mecánicos durante dos días. "Yo había montado y desmontado la moto en casa, pero dos días sin mecánicos, hay que ir un poco más suave, eso es así", admitió.

"Pero a mí, que soy muy aventurera, lo de 48 horas me llamaba la atención, mis expectativas eran altísimas. Pero es verdad que fue muy duro, las dunas, el segundo día de la etapa maratón yo creo que fue el que más me ha costado en el rally, por la etapa en sí, 200 kilómetros de arena. Nos ha fundido, pero ha tenido muchos matices bonitos", celebró.

El mayor temor de Gómez era el 'Empty Quarter'. "Iba cagada", reconoció entre risas. "La primera semana me preocupaba, pero mucho más los tres últimos días, Lorenzo (Santolino) me iba tranquilizando. En mi cabeza, las dunas eran como tres veces las que realmente eran, y tampoco era para tanto. Pero me mentalicé que era brutal, me lo pasé bien, no soy muy buena en las dunas, porque no lo entreno, pero me gusta mucho", agregó.

Y en esos momentos más duros o que más se te resisten, la piloto tiene claro que es "cuando más objetivo tienes que ser, y más en lo esencial tienes que pensar". "Y eso es que nos encantan las motos. Cuando estás hecho una mierda, yo pensaba, 'sí, pero estás encima de la moto corriendo el Dakar'. Es increíble. Y el sufrimiento es un poco satisfacción. Disfrutas y sufres a la vez", agradeció.

"La etapa 48 horas y maratón son la pura esencia Dakar, nuestras motos cada vez son mejores, y nosotros cada vez estamos más preparados para eso. Ya avisó (David Castera, director de la carrera) que la primera semana iba a ser mortal. A mí me ha parecido bien, y cada año nos exprimirá más, pero también nosotros pedimos más", concluyó.