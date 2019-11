Sandra Paños: "Soy muy pesada en el campo, me gusta tenerlo todo bastante controlado"

Publicado 11/11/2019 13:05:14 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guardameta del FC Barcelona y de la selección española, Sandra Paños, se define como "muy pesada" dentro del campo porque le gusta tener "todo bastante controlado" desde la portería, y desea que el equipo pueda clasificarse para la Eurocopa de 2021 para "poder dar otro golpe en la mesa y estar con las mejores".

"Soy muy pesada. Estoy constantemente hablando porque me sirve para mantener la concentración los noventa minutos. Me gusta tener todo bastante controlado y que me hagan caso cuando les intento ayudar porque yo veo todo lo que sucede en el campo y creo que es bueno y positivo para que no nos hagan daño a nivel defensivo", confesó en una entrevista a Europa Press.

La alicantina, que reconoce estar en un buen momento de su carrera, tanto en el club azulgrana como en la selección, se considera "muy potente y ágil" y asegura que ha mejorado con los años a nivel "táctico". "Creo que es muy importante cuando vas perdiendo el nivel físico que te hace ser más explosiva, vas ganando ese sentido táctico que te hace intervenir bien", recalcó.

El grupo de Jorge Vilda intentará conseguir su tercera victoria antes de cerrar el año este martes 12 de noviembre ante Polonia, partido clasificatorio para la Eurocopa 2021 que Paños afronta con "muchas ganas", tras la "dura derrota" que sufrieron la última vez que se vieron las caras con la selección polaca en la Copa Algarve 2019.

"Sabemos que es un partido difícil, por el rival y por las condiciones climatológicas a las que nos enfrentamos, pero hay que sacar los tres puntos. Es un grupo que juega bajo, pero juegan a la contra y tienen a gente muy rápida arriba. Pensábamos que la delantera Ewa Pajor no iba a estar, pero al final llega y además tienen una portera bastante buena. Pero iremos con todo lo que tenemos para sacar esa victoria", señaló.

Para la guardameta blaugrana, en el equipo nacional existe "un buen grupo humano y también a nivel deportivo". "Es lo que hace que poco a poco vayamos teniendo buenos resultados y que la gente se vaya animando a ver el fútbol femenino. Los datos del mundial fueron muy importantes. Ahora RTVE está retransmitiendo partidos y para nosotras es un orgullo, nunca lo hubiésemos imaginado. Todo esto es por los méritos tanto de la absoluta como de las categorías inferiores", afirmó.

Paños cree que "poco a poco" están intentando llevar el fútbol femenino a lo más alto y afirmó que seguirán en esa "línea de trabajo". "Ojalá conseguir esta Eurocopa, bueno, primero está la clasificación, porque aún no está nada hecho. Aunque en el caso de llegar, sí, queremos que dar otro golpe en la mesa y estar entre las mejores", recalcó.

"HAY QUE IR POCO A POCO, JUGAR EN EL CAMP NOU ES UN PASO QUE LLEGARÁ"

El FC Barcelona ya tiene buenas entradas de público en el Johan Cruyff y por ello la alicantina no duda de que en un futuro le gustaría jugar en el Camp Nou, aunque deben ir "poco a poco". "Creo que el club abrirá el estadio para nosotras cuando veamos que un partido pueda llenar el Camp Nou. Sabemos que es difícil, pero el club está apostando mucho por nosotras y sé que es un paso que llegará, pero ahora no es el momento", subrayó.

De familia deportista, la internacional empezó a jugar al fútbol en el colegio y tras pasar por el Levante, gracias al "trabajo constante", se hizo un hueco en el FC Barcelona. "Llegar aquí para mí era un sueño. Creo que estoy recogiendo la recompensa de este trabajo y sacrificio durante estos años", admitió.

"A mí siempre me han inculcado el tema del deporte como algo muy importante para marcar valores. Creo que a través del deporte se pueden transmitir muchos valores, y una manera de ser, de competitividad, de organización, ciertos valores que son muy importantes para la vida", relató.

La guardameta confesó que Iker Casillas, entonces portero de la selección absoluta, era su referente cuando era pequeña. "Según vas creciendo vas conociendo lo que supone ser un portero, cosas tácticas, técnicas y dejas a un lado los ídolos. Te fijas en qué cosas hace uno bien y qué cosas hace otro mal, intentas absorber todo lo posible para hacerlo mejor en el campo", subrayó.

"Me hubiera encantado tener ese referente femenino en el que fijarme y tener a alguien al que idolatrar. Nosotras aún no somos conscientes de ser un referente. Somos gente bastante normal, que intentamos acercarnos a todo el mundo porque creo que eso es lo que nos diferencia del fútbol masculino en este caso. Tenemos que mostrar una imagen que los demás tienen que seguir", confesó.

Por último, Paños lamentó la falta del Convenio Colectivo en el fútbol femenino. "Creo que todas las partes se tienen que unir para que el fútbol femenino crezca. Se intentan dar soluciones y no se aceptan y para nosotras es doloroso. Nosotras, que somos del Barça, evidentemente nos solidarizamos con las jugadoras que están en los clubes que no tienen los medios que tenemos nosotras", declaró.

Así, están dispuestas a "pelear hasta final". "Es nuestro momento. Creo que si bajamos los brazos va a seguir ganando esa gente que aún se resiste a pelear porque el fútbol femenino crezca. No queremos llegar al punto de la huelga, pero si hay que llegar llegaremos, porque estamos totalmente convencidas de que esto se tiene que dar ya", sentenció.