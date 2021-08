Sandra Sánchez: "No siento nervios de más, tengo mucha confianza en el trabajo"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Sandra Sánchez está ya deseando saltar al tatami del Nippon Budokan, en el estreno olímpico para su disciplina en Tokyo 2020, aunque sin "nervios de más" de momento y sí "mucha confianza en el trabajo" para buscar el kata perfecto.

"Yo me planteo que el objetivo no es conseguir el oro, es hacer unos katas tan buenos y perfectos que eso valga esa medalla olímpica. Es diferente manera de plantearlo. El resultado no va a ser un fracaso sea cual sea si conseguimos sacar lo que hemos entrenado y damos nuestro mejor versión", confesó.

La talaverana compareció este lunes en una videoconferencia con medios de comunicación organizada por el Comité Olímpico Español (COE) y, pese al debut del karate en los Juegos y ser la favorita, se mostró tranquila. "De momento es verdad que vas sintiendo cosas, venir a la Villa... Genera sentimiento, es normal, pero de momento yo no siento unos nervios de más o especiales. Tengo ganas de salir al tatami y mucha confianza en el trabajo", dijo.

Además, la campeona del mundo y seis veces campeona de Europa destacó su adaptación a Japón con su concentración en Fujinomiya, una ciudad donde tienen un gran seguimiento. "Hemos podido hacer la adaptación con suficientes días para evitar el jet lag y acostumbrarnos al calor", apuntó.

Por otro lado, una Sandra considerada por la Federación Mundial como la mejor de la historia confesó no pensar en la posible dificultad de convencer a los jueces compitiendo en Japón contra Japón. "Hemos competido tanto que ya sabemos cómo es. No es algo que podamos controlar, nos centramos en nosotros", terminó.