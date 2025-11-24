El 'Sanse' puede con el Valladolid y sale del descenso

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad B ha superado este lunes en Anoeta al Real Valladolid (1-0), con un solitario gol de Jon Balda, en el último encuentro de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite a los de Jon Ansotegi, que siguen invictos en casa, abandonar la zona de descenso y que pone en apuros al conjunto pucelano.

En el minuto 22, Balda deshizo la igualada al cazar un balón en la frontal tras un despeje de Pablo Tomeo a un saque de falta. Superada la media hora, el visitante Peter Federico perdonó en el área, y en la siguiente jugada Astiazaran ofreció la réplica en un disparo que se marchó rozando el palo.

Nada más reanudarse el choque, Gorka Carrera rozó el segundo en una acción en la que la defensa pucelana mandó la pelota a córner, todo en una segunda mitad en la que el marcador no se movió. De esta manera, el 'Sanse', que ha ganado 18 de los 24 puntos en juego como local -y ninguno como visitante-, abandona los puestos de descenso y suma 18 puntos, uno más que la zona de peligro; los blanquivioletas (20), por su parte, enlazan tres jornadas sin ganar.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

UD Las Palmas - Albacete Balompié 2-1.

Sábado.

FC Andorra - CD Castellón 1-3.

SD Eibar - Real Zaragoza 1-2.

CD Leganés - UD Almería0-3.

Granada CF - Córdoba CF1-1.

Domingo.

RC Deportivo - AD Ceuta2-1.

Cádiz CF - Cultural y Deportiva Leonesa 1-2.

SD Huesca - Real Sporting 2-0.

Burgos CF - Real Racing Club 0-2.

Málaga CF - CD Mirandés3-2.

Lunes.

Real Sociedad B - Real Valladolid 1-0.