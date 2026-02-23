El Sanse sorprende al Cádiz y abre hueco con el descenso

Cádiz-Real Sociedad B - LALIGA
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Real Sociedad B ha firmado este lunes su tercera victoria consecutiva al vencer al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2) en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite abrir brecha con los puestos de descenso.
Después de una primera parte sin goles y con polémica por la anulación de un tanto al conjunto cadista por falta previa, los 'potrillos' consiguieron adelantarse con un tanto de Job Ochieng (min.72), y ya en el descuento ataron el triunfo con otro de Lander Astiazaran (min.92).
De esta manera, el filial donostiarra alcanza los 34 puntos y maneja ya cinco de ventaja sobre la zona de descenso. Los andaluces, por su parte, agravan su crisis con su sexta jornada seguida sin vencer y su quinta derrota en ese periodo, que les deja con 35 unidades.
--RESULTADOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION.
-Viernes.
Ceuta - Granada2-1.
-Sábado.
Leganés - Cultural Leonesa 1-1.
Deportivo de La Coruña - Eibar1-0.
Huesca - Mirandés 1-2.
Almería - Córdoba 2-1.
Las Palmas - Castellón 1-1.
-Domingo.
Sporting de Gijón - Valladolid 2-2.
Andorra - Zaragoza 2-1.
Racing de Santander - Burgos1-0.
Málaga - Albacete 1-0.
-Lunes.
Cádiz - Real Sociedad B 0-2.