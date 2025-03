El Santander Golf Tour dará una invitación para el Open de Tenerife del LET

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Santander Golf Tour 2025 anunció este miércoles que concederá una invitación para la disputa del Tenerife Women's Open, torneo del Ladies European Tour (LET) que se disputará del 5 al 8 de junio en el recorrido tinerfeño de Abama Golf, a la jugadora que lidere el ranking tras las tres primeras pruebas de la temporada.

El tour femenino nacional constará de diez pruebas y arrancará los días 20 y 21 de marzo, en el recorrido links de Empordà Golf (Girona) y con formato 'Birdie Challenge', con las dos siguientes citas en el Club de Golf El Saler (Valencia), los días 9 y 10 de abril, y en el Real Golf de Pedreña (Cantabria), del 14 al 16 de mayo, este en formato 'Match-Play'.

El Tenerife Women's Open representa de este modo una gran oportunidad para las jugadoras del Santander Golf Tour de competir en un evento de primer nivel y novedad este año en el circuito europeo. Además, cabe recordar que la ganadora final del ranking del circuito recibirá una invitación al Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, también perteneciente al LET, así como una plaza directa para la fase final de la Escuela de Clasificación del LET.

El Santander Golf Tour es una apuesta firme de Banco Santander por el golf femenino profesional, y celebra su décima temporada en 2025. Con diez torneos por toda la geografía española -algunos de ellos enmarcados en circuitos superiores como el LETAS- cuenta con el apoyo de Santander Private Banking, Carmignac, y Santander Seguros como patrocinadores. La Real Federación Española de Golf, junto con el resto de federaciones territoriales, suman el resto de apoyos imprescindibles para la celebración de este tour.