Santi Aldama brilla en la Liga de Verano con un 'doble-doble' con los Grizzlies

El jugador español Santi Aldama mostró sus cualidades en la victoria de este domingo por 96-91 en la Liga de Verano de Memphis Grizzlies ante Chicago Bulls, firmando un brillante 'doble-doble' con 13 puntos y 11 rebotes.

El ala-pívot canario no había sido excesivamente protagonista en sus primeros partidos de la 'Summer League' de la NBA, pero en su cuarto partido encontró la forma de aportar a su equipo y ofrecer las cualidades que le han llevado a la considerada mejor liga del mundo.

"No ha cambiado nada, me he acostumbrado al nivel de juego. He jugado cuatro partidos, lo que es completamente diferente a no haber jugado. Se trata de acostumbrarse, estar cómodo, conocer mejor a los compañeros, ir paso a paso y aprender mucho", señaló Aldama tras el encuentro en declaraciones recogidas por la web en español de la NBA.

El canario se lleva "cosas positivas" de esta Liga de Verano, una "experiencia positiva", y recalcó que lo ofrecido este domingo es como ha jugado siempre. "Me estoy acostumbrando a jugar fuera de ese rol y aún así voy a seguir desplegando mi juego, lo cual es genial, pero me tengo que acostumbrar a todo, no creo que haya cambiado mucho", admitió.

También tuvo minutos el recién llegado Usman Garuba, que disputó su segundo partido en esta pretemporada veraniega con Houston Rockets, saldado con derrota por 89-76 ante Orlando Magic, y con cuatro puntos y ocho rebotes para el ex del Real Madrid.