Santi Cazorla: "Todavía me veía jugando, pero no iba a tener el rol que deseaba"

Archivo - Santi Cazorla of Real Oviedo looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista internacional Santi Cazorla, que militó, entre otros clubes, en el Villarreal, Arsenal, Málaga y Oviedo aseguró que aún se veía jugando la próxima temporada 2026-27, pero que "no iba a tener el rol que deseaba", después de anunciar la pasada semana su retirada profesional, con 41 años.

"Esto no es jugar con amigos en el colegio. Se trata de representar a un club, de que estemos todos convencidos de que hay que ir todos a una. En ese sentido sí es verdad que yo he sentido muchas cosas durante la temporada pasada que me han hecho ver que no tengo el rol ni la importancia que deseo tener. Pero no tengo nada que reprochar y respeto las otras partes", afirmó Santi Cazorla este martes en una charla con la prensa.

El exinternacional español todavía se veía jugando porque sus "sensaciones eran buenas". "Si hubiera sido una sensación diferente de tener lesiones o que haya acabado la temporada pasada sufriendo muchísimo a nivel físico, pero fue al contrario. Incluso acabé jugando los últimos partidos, tuve buenas sensaciones, me veía todavía con esa 'espinita' de poder intentarlo, de dar un pasito más", destacó.

Santi Cazorla vio en momentos de la temporada pasada que no participaba en "muchos partidos", algo que le hizo tomar la decisión de retirarse. Sin embargo, relató que sus compañeros le aconsejaron que era mejor esperarse y no precipitarse. "Decido hacerles caso, por eso en el Santiago Bernabéu digo que todavía no sé lo que voy a hacer, que prefiero acabar bien la temporada y disfrutar de los últimos partidos", aclaró.

"Luego en verano veía un poco lo que iba sucediendo y al final decidí esperar hasta la última hora para ver también qué quería el club, qué sensaciones tenía yo, y por eso también paré un poco la despedida", continuó.

El exfutbolista carbayón reconoció que intercambió mensajes de agradecimiento mutuo con el máximo accionista del club, Jesús Martínez, con el que ha mantenido una relación de "respeto y amistad". "No tengo ninguna queja en ese sentido y quiero agradecer a los directivos que me hayan llamado, escrito y hayan estado pendientes de mí en estos momentos", añadió.

SUS MEJORES MOMENTOS: ASCENSO, EURO Y DEBUT

Asimismo, destacó "la honestidad" del nuevo entrenador carbayón, Julián Calero, quien le ha ayudado a tomar esta decisión de colgar las botas. "Es una de las claves que haya sido sincero conmigo porque se lo he pedido personalmente. Le dije que sea sincero conmigo en un momento de dudas. Me parece un tío que va de frente y quiero agradecerle todos los ratitos que hemos pasado juntos, que han sido pocos y que espero que sean más", confesó.

Para el oviedista acabar su carrera en el club asturiano siempre ha sido su "sueño" desde pequeño. "No me he planteado seguir jugando al fútbol si no fuera aquí en el Oviedo. He cumplido el sueño desde niño que era retirarme en mi casa y viviendo algo muy bonito también a nivel personal", aseveró.

Santi Cazorla repasó los "grandes momentos" que ha tenido en su "gran carrera" y eligió sus tres mejores recuerdos. "El ascenso con el Real Oviedo lo pongo en el número uno; en el segundo, la Eurocopa de 2008, y por último, mi debut con el Villarreal CF en Primera División. Era el principio de una carrera que ha sido increíble a nivel personal", concluyó.