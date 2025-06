Santi Denia: "Hemos ido a remolque, ya se verá si sigo"

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, explicó la dificultad de ir "a remolque" este sábado contra Inglaterra en cuartos de final de la Eurocopa que se está disputando en Eslovaquia, y confesó que "ya se verá" su futuro.

"No podemos entrar a valorar si era penalti o no, interpreta que estaba la mano de manera natural", respondió en rueda de prensa a la primera pregunta, sobre un posible penalti a favor de España que pudo cambiar el choque a los dos minutos de partido.

"Por detalles, en una acción a balón parado y un error por intentar jugar, el partido ha cambiado. Hemos ido a remolque, con mucha distancia entre líneas", añadió, después de que España encajara un 0-2 en los primeros 15 minutos.

Por otro lado, Denia fue preguntado si el de este sábado podría haber sido su último partido al frente de la Sub-21. "No me lo planteo. Estoy muy agradecido por estos 21 días, ya se verá si sigo. Tengo contrato con la Federación, ya se hablará todo, estoy muy feliz de estar en la Federación", afirmó.

Además, el técnico español felicitó a una Inglaterra que volvió a torpedear el camino de su equipo. "Una Federación muy potente, lo hemos sentido. Son selecciones que están al mismo nivel, son jugadores muy buenos, en clubes muy importantes. Ha sido una eliminatoria muy igualada donde te desconectas un poco y te hacen dos goles, y ya vas a remolque, tengo que felicitarles", dijo.

Denia se refirió también a la tangana al final del partido. "Hay que saber ganar, saber perder siempre, el comportamiento no sé si es el adecuado o no, hay que felicitar al rival. He intentado separar rápido y que se calmaran. Nosotros, la Federación, mis padres, me han inculcado saber ganar y saber perder. He intentado calmar a los jugadores", terminó.