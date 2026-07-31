Santi Denia, nuevo seleccionador de la República Checa - FACR

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Santi Denia será el seleccionador de la República Checa los dos próximos años, ha anunciado este viernes la Asociación de Fútbol de la República Checa (FACR), y toma el testigo de Miroslav Koubek, que dimitió tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El técnico albaceteño, de 52 años, cuya última experiencia en los banquillos fue una etapa de cinco meses en el Al-Shahaniya catarí el año pasado, se convierte en el primer extranjero en ser seleccionador checo, un cargo en el que estará acompañado del también español Pablo Amo como asistente. Denia ha firmado un contrato de dos años con opción a renovación.

"Estoy feliz de estar aquí y sumamente motivado, porque considero una gran oportunidad dirigir a la selección checa. El fútbol checo tiene una gran historia y es un gran honor estar aquí. Me uno a un ambicioso proyecto de la federación y creo que juntos lograremos el éxito. Solo deseo una cosa: empezar a trabajar cuanto antes", señaló Denia en declaraciones a los medios oficiales de la FACR.

El español se estrenará con cuatro partidos contra Croacia, contra España y contra Inglaterra -a la que se medirá en dos ocasiones- entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, en un grupo muy complicado de la Liga de Naciones.

"Es el máximo nivel, creo que es el grupo más difícil de la historia. ¿Pero por qué no podríamos tener éxito? Es fundamental prepararnos bien para el primer partido contra Croacia, elegir a los mejores jugadores posibles. Ante todo, queremos conocerlos bien, compenetrarnos y estar en sintonía. La Liga de Naciones es el máximo nivel posible y queremos dar lo mejor de nosotros para mejorar también a este nivel", indicó.

Denia, que conquistó el oro olímpico con la Sub-21 en los pasados Juegos de París y los Europeos Sub-19 de 2017 y Sub-17 de 2019, vivirá un duelo especial el próximo 3 de octubre frente a la campeona del mundo y de Europa en el Carlos Tartiere de Oviedo, donde se reencontrará con Luis de la Fuente, con el que coincidió muchos años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Sí, será especial para mí. Nací en España, también jugué en la selección nacional y trabajé como entrenador para la federación durante quince años. Pero ahora es diferente, quiero ganarle a España", apuntó Denia.

El presidente de la FACR, David Trunda, valoró que "un experto con tan gran prestigio y vasta experiencia a nivel de selecciones" se una a su proyecto. "Santi Denia trabajó durante mucho tiempo y, sobre todo, con gran éxito en las selecciones españolas, a las que también dirigió hacia grandes victorias. Estamos convencidos de que juntos lograremos desarrollar todo el fútbol checo", afirmó.

Por su parte, el director general de las selecciones nacionales de la FACR, Pavel Nedved, se mostró feliz de haber encontrado "un punto en común" con Denia. "Cuenta con una amplia experiencia y éxitos memorables con las selecciones españolas. Creo que el entrenador está listo para comenzar a trabajar plenamente y nos ayudará a construir una nueva imagen para la selección nacional", concluyó.