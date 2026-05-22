El Santiago Bernabéu cierra su amargo curso entre despedidas

Archivo - Alex Berenguer of Athletic Club competes for the ball with Jude Bellingham of Real Madrid CF during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames on December 3, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este sábado (21.00 horas) al Athletic Club en la última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo sin nada en juego para ninguno de los dos conjuntos y en el que los blancos buscan terminar el año con buenas sensaciones y no con otro rubor en el Santiago Bernabéu, donde el equipo vasco también quiere despedir a Ernesto Valverde con un triunfo que no consiguen desde hace más de 20 años.

LaLiga EA Sports afronta su último escalón antes de dar por zanjada otra temporada. Ya se conoce al campeón, el FC Barcelona, y solo queda por decidir el descenso y los puestos de Europa League y Conference League. Por esto, el encuentro entre madridistas y 'leones' es aparentemente intrascendente a nivel clasificatorio, aunque puede tener influencia en la lucha por Europa.

Para los pupilos de Álvaro Arbeloa, el partido es una oportunidad para acabar con, al menos, un esbozo de sonrisa una temporada amarga, la segunda sin grandes títulos, con dos entrenadores, trifulcas en el vestuario y, ahora, unas elecciones en el horizonte, mientras no se detienen los rumores sobre el futuro en el banquillo merengue.

En el plano deportivo, el técnico salmantino tiene muchas dudas para el once, la principal la de un Vinícius Júnior que se ha perdido algún entrenamiento esta semana y no parece que pueda jugar este sábado. Esto le abre la puerta a Kylian Mbappé, que defiende el 'pichichi' con 24 dianas -2 más que Vedat Muriqi-, por la izquierda, con Gonzalo García de 'nueve' y Brahim Díaz por la derecha.

Después del incidente entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, el uruguayo apunta a tener minutos este sábado, aunque no parece que vaya a coincidir con el francés, que arrastra molestias. Atrás, volverá a ser titular, como en el triunfo (0-1) ante el Sevilla FC en el último encuentro, un Dani Carvajal que se despide del Real Madrid tras 13 años en el primer equipo y 27 títulos, después de una campaña en la que apenas ha contado para Arbeloa.

También podría ser el último encuentro vistiendo la camiseta merengue de David Alaba y Antonio Rüdiger, cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio. Todo ello, con los blancos en busca de su tercer triunfo seguido sin encajar gol, después también de enlazar cinco partidos de Liga sin perder como local (4V y 1E) -no pierden desde el 2 de marzo-.

Enfrente, un Athletic Club que también quiere despedir su mediocre campaña con un subidón en un Bernabéu en el que no ganan desde febrero de 2005. El último empate (1-1) ante el RC Celta impidió a los de Ernesto Valverde llegar a la última jornada con opciones de pelear por Europa, por lo que el único gran aliciente es decir adiós a la etapa del 'Txingurri' con una gran victoria -solo ha sacado tres empates de 60 puntos posibles-.

Antes de iniciar la etapa liderada por Edin Terzic, los rojiblancos va al Bernabéu con la misión de acabar con una racha de tres encuentros sin ganar en Liga. Solo un equipo ha perdido más que el Athletic (18): el Real Oviedo, con 20, y perder en el feudo merengue significaría contar toda una vuelta por derrotas.

Y a domicilio, el rendimiento no invita al optimismo. Son 11 derrotas en 18 encuentros, y solo una victoria en los últimos seis partidos lejos de San Mamés. El objetivo, subir el nivel fuera de casa, después de quedarse a cero en ocho de las 10 visitas a equipos por encima en la clasificación.

Para ello, Valverde no podrá contar por lesión con Nico Williams y por sanción de Yuri Berchiche, además de las dudas de Oihan Sancet y Dani Vivian. En el once, como otras visitas a Chamartín, podría haber algún cambio, con el Mundial en el horizonte, para no forzar a jugadores. Así, Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Iñigo Lekue -que se retira en el Bernabéu-, Alex Berenguer o Gorka Guruzeta apuntan a la titularidad.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Mbappé.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.