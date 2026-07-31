Santini diseña tres maillots especiales para las etapas de Mónaco, Andorra y Granada de La Vuelta 26

El maillot especial, diseñado por la marca italiana Santini Cycling, para la etapa final que concluirá en Granada de La Vuelta España 2026. - SANTINI CYCLING

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patrocinador y proveedor oficial de La Vuelta 2026 Santini Cycling ha diseñado tres maillots especiales para la Salida Oficial en Mónaco, la etapa de montaña en Andorra y el final en Granada de La Vuelta 2026, según anunció este viernes Unipublic, la empresa organizadora de la ronda española.

La equipación Salida Oficial Mónaco se utilizará el próximo 22 de agosto en la Salida Oficial de La Vuelta desde el principado monegasco, cuyo diseño transmite "elegancia, prestigio y velocidad", inspirándose en los colores de la bandera.

"Sus limpias formas geométricas reinterpretan los símbolos heráldicos del Principado y evocan el vibrante ambiente de las legendarias carreras automovilísticas que recorren las calles de Mónaco", describió Unipublic en nota de prensa.

El maillot de Andorra se inspira en los "espectaculares paisajes y las imponentes" cumbres de los Pirineos, encarnando "la fuerza, la altitud y la resistencia" necesarias para afrontar esta etapa. "Los tonos inspirados en la roca evocan la belleza más pura de la montaña, mientras que los intensos detalles en rojo, azul y amarillo recuerdan la bandera andorrana. Una equipación concebida para celebrar el espíritu de los escaladores y el carácter épico de la alta montaña", detalló.

Para clausular La Vuelta 26 en Granada, Santini Cycling diseñó un jersey inspirado en el "encanto y la historia" de la ciudad andaluza. "Su diseño destaca por las cálidas tonalidades inspiradas en la granada, símbolo histórico de la ciudad, combinadas con sutiles elementos decorativos que evocan las refinadas geometrías de la tradición andalusí, para crear una propuesta visual sofisticada digna de la etapa final de la carrera", explicó.

Estos maillots están confeccionados con Polartec Power Stretch, un tejido "técnico ligero y altamente elástico", acompañados de culottes de compresión media con tirantes especialmente elásticos y la badana Foam Bio de alto rendimiento de Santini.

Además de los tres jerséis especiales, la marca italiana también anunció los cuatro maillots oficiales, con su versión réplica para los aficionados. "La Roja, patrocinado por Carrefour, para el líder de la Clasificación General; el Maillot de Lunares Azules, patrocinado por Loterías, para el Rey de la Montaña; el jersey Verde, patrocinado por Skoda, para la Clasificación por Puntos; y el Maillot Blanco, patrocinado por Xacobeo 2027 Galicia, para el Mejor Joven", detalló Santini Cycling.