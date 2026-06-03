Sara Monforte renueva con el Espanyol femenino hasta 2028

Archivo - Sara Monforte, head coach of RCD Espanyol, reacts during the Spanish Women League, Liga F, football match between Atletico de Madrid and RCD Espanyol at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares stadium on March 16, 2025, in Alcala de Henares, Ma - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciado este martes la renovación de la entrenadora del primer equipo femenino, Sara Monforte, por dos temporadas más, por lo que seguirá al frente del conjunto blanquiazul hasta junio de 2028.

La técnica castellonense continuará liderando el proyecto del Espanyol Femení después de lograr con margen el objetivo de la permanencia en la Liga F, lo que permitirá al club planificar con antelación la próxima temporada.

Monforte llegó a la entidad blanquiazul en el verano de 2024 para dirigir al equipo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español y, tras asegurar la continuidad en la élite, ambas partes han acordado ampliar su vinculación durante dos campañas más.

De este modo, la entrenadora iniciará su tercera temporada consecutiva al frente del primer equipo femenino del Espanyol.

Además de su etapa en el banquillo, Monforte mantiene una estrecha relación con la entidad catalana, ya que defendió la camiseta blanquiazul como jugadora entre 2009 y 2013.

Durante su trayectoria como futbolista del Espanyol conquistó dos Copas de la Reina, formando parte de una de las etapas más exitosas del equipo femenino. "Con esta renovación, el club da continuidad a un proyecto que ha logrado consolidarse en la Liga F y que ya trabaja en la planificación del próximo curso", concluyó el club.