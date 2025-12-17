Sara Ouzande, Paul McGrath, Alfonso Cabello, Inés Bergua y David Cantero, ganadores de los Premios Admiral 2025

Archivo - Sara Ouzande pose for portrait during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Hernanz, President of the Royal Spanish Canoe Federation, at Camilo Jose Cela University on October 22, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La piragüista Sara Ouzande, el atleta Paul McGrath, el ciclista Alfonso Cabello, la gimnasta Inés Bergua y el triatleta David Cantero son los ganadores de la sexta edición de los Premios Admiral al Deporte Español, según anunciaron este miércoles los organizadores.

Estos destacaron que de los seis premios que se conceden, todos ellos son "de deportes distintos", una muestra de un 2025 donde España ha logrado "casi 30 medallas mundiales y algunos logros históricos". "Los Premios Admiral al Deporte Español 2025 encarnan perfectamente la diversidad de nuestro deporte y siguen contando con el apoyo y seguimiento de los aficionados españoles", remarcaron.

En la categoría de 'Mejores Deportistas', los vencedores fueron Sara Ouzande, que formó parte del K-4 500 metros que se proclamó campeón del mundo, y Paul McGrath, bronce en el Campeonato del Mundo y Campeón de Europa por Equipos en la distancia de los 20 kilómetros marcha. La piragüista superó en las votaciones a la waterpolista Bea Ortiz y a la nadadora de artística Alisa Ozhogina, mientras que el marchador al piragüista David Llorente y al waterpolista Álvaro Granados.

Por otro lado, Alfonso Cabello, campeón del mundo en el Kilómetro CRI en la clase C5 del ciclismo en pista, fue el vencedor en la categoría de 'Mejor Deportista Paralímpico' por delante de la nadadora María Delgado y del atleta Iván Cano.

Además, en la categoría de mejores deportistas Sub-23, la mas votada fue Inés Bergua, capitana de la selección española de gimnasia rítmica que logró dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo y tres oros en el Europeo, y el triatleta David Cantero, plata en la Gran Final de las Series Mundiales y sus medallas en la Copa del Mundo. Ambos superaron respectivamente a la judoca Ari Toro y la regatista Marta Cardona, y al remero Ander Martín y el piragüista Adrián del Río.

Finalmente, en un galardón nuevo en esta edición, el de 'Momento Histórico', se reconoció a María Schlegel, integrante de la selección española de voleibol que hizo historia en el pasado Mundial al conseguir su primera victoria. Todos los premiados serán reconocidos el próximo 29 de enero en el Palacio de Santoña de Madrid.