Sara Sorribes anuncia su regreso: "Han sido meses muy especiales pero sentía que quería volver"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes ha anunciado este lunes su vuelta al circuito WTA tras una ausencia de varios meses, que para ella han sido "muy especiales", pero que el mes de septiembre fue "un punto de inflexión" ya que comenzó a encontrarse "físicamente bien", lo que le dio "confianza y fuerza mental" para sentir que "quería volver".

"Septiembre fue un punto de inflexión. Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir: correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel. Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso", afirmó la tenista castellonense en una entrevista a su patrocinador Nara Seguros.

Sorribes confesó que han sido "meses muy especiales" en los que por primera vez en mucho tiempo ha podido "parar, respirar y vivir la vida sin la presión constante de competir". "He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", añadió.

En cuanto a los motivos que le llevaron a parar, la tenista española señaló que llevaba tiempo sintiendo que "algo no estaba bien", que su cabeza "necesitaba un descanso". "Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante", explicó.

"He aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme", apuntó sobre el aprendizaje de esta etapa en la que ha estado fuera del circuito.

Por último, subrayó que vive su vuelta a la competición con "calma, ilusión y muchas ganas". "Me he dado cuenta de que me queda tiempo para seguir creciendo, para disfrutar y para volver a intentarlo. Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte", concluyó.

Por su parte, Nara Seguros, patrocinador oficial de Sorribes, quiso destacar que Sara ha demostrado "su capacidad para adaptarse y superarse". "Es un claro ejemplo de dedicación y de cómo escuchar al cuerpo y a la mente también forma parte del éxito. Nos alegra haber estado a su lado en este tiempo y estamos convencidos de que su regreso inspirará a muchas personas dentro y fuera de la pista", recalcó.