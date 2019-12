Sarabia: "Me costó salir de Sevilla porque tenía calidad de vida y futbolística"

Publicado 30/12/2019 9:29:43 CET

Fútbol.- Pablo Sarabia: "Me costó salir de Sevilla porque tenía calidad de vida

Fútbol.- Pablo Sarabia: "Me costó salir de Sevilla porque tenía calidad de vida - JUAN CARLOS ROJAS

"Las cifras de Mbappé dicen ante qué tipo de jugador estamos, es fantástico"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Pablo Sarabia reconoce que este 2019 que está a punto de acabar ha sido "muy especial y muy importante", sobre todo por su fichaje por un equipo como el PSG francés, un paso más en su "evolución constante", pero que le costó dar por "la calidad de vida y futbolística" que tenía en Sevilla, y también por cumplir uno de sus "sueños" con su debut con la selección española.

"Ha sido un año muy especial para mí, muy importante, y estoy muy agradecido a todas las personas que confiaron en mí para ir al PSG y a Robert Moreno cuando me dio la oportunidad de poder estar en la selección y cumplir uno de mis sueños. Ha sido un gran año", expresó Sarabia en una entrevista a Europa Press durante su visita a la exposición 'Game On' de Madrid.

El madrileño dejó el pasado verano la Liga española para jugar en uno de los 'grandes' de Europa como el Paris Saint-Germain, su tercer equipo tras un modesto como el Getafe y un equipo con aspiraciones mayores como el Sevilla. "Ha sido una evolución constante. Me he ido formando poco a poco, avanzando y mejorando en facetas en las que no estaba tan curtido", indicó sobre su carrera, que empezó en la cantera del Real Madrid.

"Ahora me llegó la oportunidad de estar en el PSG, aunque me costó mucho salir de Sevilla, allí encontré una calidad de vida y futbolística muy grande y era muy feliz, pero esta era una oportunidad única y creo que hice bien, estoy muy contento por el paso que di", subrayó el futbolista de 27 años.

Su nuevo equipo es uno de los candidatos a la Liga de Campeones en los últimos años, aunque no ha brillado en la competición todavía pese a su gran plantilla. "Sé de la importancia que tiene la Champions en París", puntualizó. "Es una competición única y el PSG quiere hacer cosas grandes, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Dortmund y no pensar más allá", advierte, sabedor de que de cara al duelo de octavos contarán con "la ventaja" de que el técnico Thomas Tuchel "conoce mejor que nadie" al conjunto alemán, al que entrenó anteriormente.

En la capital francesa, Sarabia coincide con estrellas mundiales como Kylian Mbappé, un futbolista "muy bueno" y al que es "fácil entender". "Sólo tienes que saber dónde meterle el balón, al ser tan rápido tiene ventaja sobre los demás", opina el centrocampista.

"Es muy buen profesional. Todos sabemos la arrancada, velocidad y gol que tiene", añadió del delantero, del que destacó su "arrancada de cero a cien que le hace rapidísimo". "Está claro que es un fantástico jugador y las cifras nos dicen ante qué tipo de jugador estamos", remarcó el exsevillista, que ve a su compañero a la altura de jugadores como Leo Messi y Cristiano Ronaldo "si sigue evolucionando como lo está haciendo".

También comparte vestuario con el brasileño Neymar, protagonista el pasado verano por su aparente deseo de dejar el club, lo que ha provocado que parte de la hinchada del PSG le esté mostrando su rechazo. "Le tenemos muy metido y está feliz. Nosotros queremos disfrutar de él porque sabemos todo lo que nos puede dar", afirmó del delantero.

"Al final por mí pagaron 20 millones, que es una cifra que comparada con la de ellos (Mbappé y Neymar) es pequeña. Pero no tengo que mirarlo así sino aprovechar la oportunidad de formarme como futbolista porque me queda mucho por mejorar y de aprender de esos 'cracks' mundiales", apuntó el jugador español que, "poco a poco", se va "haciendo" con el francés.

"FUE MUY ESPECIAL EL DEBUTAR CON ESPAÑA, LLEVABA ESPERANDO MUCHÍSIMO"

Este 2019 también estuvo marcado por su convocatoria con la selección española, en agosto y, quizás, algo más tarde de lo que su rendimiento señalaba. "He seguido trabajando siempre, nunca he decaído y nunca voy a decaer. Lo que está en mi mano es seguir trabajando y haciendo bien las cosas, pero es verdad que alguna lista en la que no estaba te dejaba así un poco impactado", confesó.

Robert Moreno le dio la oportunidad de debutar en Bucarest ante Rumania y en su tercer partido, ante Malta en noviembre en Cádiz, marcó su primer gol con la 'Roja'. "No sé con qué momento quedarme. El día que debuté era algo que llevaba esperando muchísimo tiempo y fue muy especial, y el día que marqué también porque se lo pude dedicar a mi padre", aseguró.

Sarabia sabe que "es complicado" que pueda entrar entre los elegidos para la Eurocopa del año que viene, donde cree que el combinado nacional tiene "capacidad, mentalidad y un buen equipo para hacer algo importante". "Serán partidos complicados desde el primer momento y tenemos que ser un buen grupo para poder estar preparados para los momentos difíciles que seguro que los habrá", señaló.

Además, pese a su marcha a Francia, sigue LaLiga Santander, la cual le encanta que esté "así de igualada". "Cada vez que puedo intento ver partidos cuando no jugamos porque al Real Madrid y al Barça, que suelen ganar todo, les cuesta ganar en cualquier campo y ante cualquier rival, incluso en casa, y eso le ha dado a LaLiga un salto de calidad y competitividad que la hace muy bonita", resaltó.

"Al Getafe le veo muy bien, con un entrenador que hace las cosas muy bien y trabaja al equipo de forma fantástica, y el Sevilla está en un momento muy bueno, con un entrenador que le ha venido muy bien y que ha expresado a los jugadores la idea que tiene. Es muy rocoso y ordenado, y es complicado jugar contra ellos", detalló sobre sus dos exequipos en el fútbol español.

Finalmente, para el 2020, pide "salud y lo mejor para la familia, que es lo fundamental". "En lo deportivo seguir rindiendo como lo estoy haciendo, seguir con mi adaptación fantástica al PSG y que consigamos todos los títulos posibles con el PSG y con la selección si tengo la oportunidad", sentenció.

VISITA GAME ON, LA MAYOR EXPOSICIÓN DEL VIDEOJUEGO

Pablo Sarabia realizó estas declaraciones tras visitar 'Game On', la mayor exposición internacional sobre la historia y la cultura del videojuego, que se encuentra en la Fundación Canal de Isabel II de Madrid y con más de 400 piezas originales y 150 títulos jugables.

"Me gustan mucho los videojuegos y venir aquí te remueve por dentro por toda una etapa muy bonita de cuando jugaba con mis amigos y mis primos a juegos que hoy en día ya no se ven", declaró el madrileño, que es "más de jugar en casa" y "muy del FIFA". "En el grupo de amigos está Carvajal y entre él y yo nos picamos, pero cuando jugamos al 'Call of Duty' lo hacemos en equipo", explicó.