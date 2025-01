Sarabia: "Nos enfrentamos al equipo más en forma de Europa, pero nos creemos capaces de todo"

El entrenador del Elche confía en dar la sorpresa frente al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa

ELCHE (ALICANTE), 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, admitió que el Atlético de Madrid es el "equipo más en forma de Europa", pero confía en dar la sorpresa y cree que su plantilla es "capaz de todo" este miércoles (21:30 horas) en la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputa en el Martínez Valero.

"No me cabe en la cabeza no sacar al mejor equipo que creamos, con cambios, aunque este vestuario ya ha demostrado que todos están preparados juegue quien juegue. Tenemos la ilusión, el convencimiento, aunque el favorito son ellos porque seguramente nos estemos enfrentando al equipo más en forma de Europa ahora mismo. Pero, con trabajo, con convencimiento, estando concentrados y con nuestra afición nos creemos capaces de todo", dijo en rueda de prensa.

Eder Sarabia cree que su homólogo, Diego Pablo Simeone, va a mantener un bloque de los titulares en la Liga EA Sports, y que el conjunto rojiblanco también tiene "debilidades". "Les han hecho ocasiones y vamos a ver si no tienen ese día en las áreas y nosotros sí para estar cerca de pasar la eliminatoria", deseó.

Sarabia destacó que en pocos equipos ha sentido este "estado de fluir", de cómo les salen las cosas al equipo. "El gol del otro día no es casualidad y queremos seguir alimentando esta línea y este estado", indicó en alusión al tanto de Rashani contra el Zaragoza (1-0) que le situó segundo de LaLiga Hypermotion.

Con una racha de diez encuentros sin conocer la derrota -siete triunfos y tres empates- en la ligua y Copa, con cinco victorias consecutivas en el Martínez Valero y dos goles en contra en los últimos 9 partidos, el Elche llega en forma para afrontar a los colchoneros con una afición entregada.

"La afición queremos que lo disfrute, que se sienta orgullosa por lo que transmitimos y por el momento en el que estamos. Que nos apoyen y nos empujen y nosotros intentaremos estar a la altura. Es una fiesta por llegar hasta octavos. Sé que va a haber una entrada espectacular con una afición volcada y, por nuestra parte, vamos a poner todo", subrayó.

Respecto a la alineación, Sarabia confirmó que jugarán "San Román, Nico (Fernández) y nueve más", y que Agustín Álvarez está disponible tras superar una gastroenteritis que le apartó del once el domingo contra el Zaragoza. "El sábado tenemos otro partido de Liga, pero lo mismo que para enfrentarnos al Zaragoza no pensé en nada en el partido de mañana tampoco estoy pensando en casi nada en el del Sporting. Tenemos una plantilla amplia y tremendamente preparada para competir", manifestó.

Del rival, dijo que es el equipo menos goleado de Europa, junto con el Nápoles, en las grandes ligas y que en la liga ha completado una de las mejores primeras vueltas de su historia. "Tienen a Griezmann, pero nosotros vamos a ser nosotros y a intentar quitarles la pelota. Nos van a someter en momentos, nos van a ganar en ocasiones y tendremos que juntarnos en el área. Creemos en nosotros, estamos bien y vamos a ser el Elche que a todo el mundo le gusta", recalcó.

NO PIENSA "MAL" SOBRE CUADRA FERNÁNDEZ

No quiso polemizar acerca de la designación del árbitro madrileño Guillermo Cuadra Fernández, adscrito al comité balear. "Hace tiempo que he aprendido a no desgastarme en esas cosas que no puedo controlar y nos centraremos en el juego. No soy una persona que piense mal. Es de Primera División, entiendo que es de los mejores y ha sido designado para un partido que es de los mejores", resumió.

Sarabia confesó que si el cruce fuera a ida y vuelta el Elche tendría "menos posibilidades" de pasar la eliminatoria. "Pero a un partido y en casa nos creemos capaces de pasar la eliminatoria. He pensado en el plan y en cómo hacerlo. Esperamos que ellos no tengan su mejor día", expresó el técnico franjiverde.

Por otro lado, afirmó que no puede estar atento al interés de otros clubes por los jugadores del Elche en el mercado invernal de fichajes. "Hay interés por muchos de nuestros jugadores porque son muy buenos. Me alegra que se hable mucho de mis jugadores. Lo que palpo es que la gente está tremendamente comprometida y que quiere estar con nosotros. El que quiera estar en este club en este momento tan mágico va a poder estar. Ellos también tienen que creer", sentenció.