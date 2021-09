Sarai Gascón: "No había preparado el 100 mariposa, pero he llegado fuerte"

TOKIO, 2 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Sarai Gascón recalcó su sorpresa por haber ganado este jueves la medalla de bronce en los 100 mariposa de la clase S9 de los Juegos Paralímpicos de Tokio porque no la había "preparado" y calificó de "diez" como le están saliendo las cosas en el Centro Acuático de la capital japonesa.

"Esta era una prueba que en los últimos años me estaba costando mucho competir a ritmos rápidos y que no la había preparado. Mis opciones más grandes era en los 100 libres, pero he llegado fuerte, me he visto delante y he querido lucharla hasta el final. Cuando he tocado la pared y he visto encenderse las luces, no me lo creía, estoy muy contenta", confesó Gascón tras la prueba.

La catalana, que sumó su octava medalla paralímpica, tenía claro que sus rivales "iban a pasar delante" los primeros 50 metros porque "son más rápidas en el primer parcial", pero que ella siempre hace "muy bien las vueltas". "Todas damos el 120 por ciento y gracias a eso he conseguido medalla", celebró.

Gascón reconoció que "es muy complicado" ganar tantas medallas. "Son mis cuartos Juegos y después de Río pensaba que no iba a competir en ninguno más. Pero hice la mínima, estoy compitiendo y he ganado dos medallas, creo que en un campeonato diez, pero aún me falta el relevo, que tengo muchas ganas de nadarlo porque es una prueba muy bonita", indicó.

"Ahora quiero ir poco a poco y mirando año por año, que es lo que hice tras Río. Ya voy siendo de las más mayores, pero mientras que vea que puedo dar 'guerra' voy a luchar. Además, quedan tres años, no cuatro, ojalá que sí pueda estar en París", sentenció de cara al futuro.