Fútbol/Champions.- Sarri: "En la Champions no es suficiente jugar bien una parte - Filippo Rubin/Lapresse via ZUMA / DPA

El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, lamentó la falta de rapidez a la hora de mover el balón que dejó un partido plano de su equipo en la derrota (1-0) en Lyon, a pesar de mejorar en la segunda parte, por lo que tendrán que buscar la remontada en casa para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"En la primera parte la pelota circuló muy despacio y en la segunda lo hicimos muchos mejor, pero en la Champions no es suficiente jugar bien una parte", dijo después del partido en Francia, donde dejaron en especial una mala primera parte.

Sarri insistió en que el plan no era lo que vio. "No sé por qué no logré que los jugadores entendieran la necesidad de mover más rápido el balón. Ayer en el entrenamiento el balón circulaba mucho mejor", apuntó, tras la derrota que se cobró la Juve con el gol de Tousart a la media hora.

"Nos faltó determinación y agresividad en el ataque, y durante 15 minutos también nos faltó en defensa. No tuvimos suerte de conceder el gol cuando De Ligt estaba fuera lesionado. La segunda parte fue mejor, pero no suficiente para ganar en Champions", añadió.