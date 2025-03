Saucony lanza su campaña global 'Run as One'.

Dicha campaña cobra vida a través de experiencias de marca exclusivas, entre ellas quedadas en cafeterías en Nueva York

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo especializada en running Saucony ha presentado este fin de semana su campaña global 'Run as One', creada para honrar su legado y abrazar el paisaje en constante evolución donde el atletismo se cruza con la cultura y trasciende como una 'experiencia' la práctica del ejercicio físico.

"En Saucony, entendemos el running como algo que trasciende de la actividad física: es un fenómeno cultural que une a las personas. Nuestra campaña 'Run as One' es una celebración del camino compartido que personas de todo el mundo emprenden cada día. Tanto si eres un corredor de maratones como si corres para reunirte con amigos, todos estamos conectados y, juntos, podemos motivarnos unos a otros y así poder lograr lo extraordinario", comentó Joy Allen-Altimare, Chief Marketing Officer Global de Saucony.

El vídeo de la campaña, de 30 segundos, refleja la magia que se crea cuando las personas se unen para correr como uno solo, desbloqueando una sensación de conexión y propósito compartido. Con la participación de Vanessa Fraser, atleta de Saucony, y el colaborador creativo Jae Tips, el anuncio muestra cómo correr trasciende lo individual y se convierte en una experiencia colectiva.

A través de imágenes impactantes y una narración dinámica, la campaña refuerza la idea de que cuando se corre juntos, se consegue más de lo que lograría un atleta en solitario.

Dando vida al espíritu 'Run as One', Saucony está organizando una serie de eventos globales con distintas comunidades de running, tanto presenciales como virtuales. Esta campaña tiene su culminación una serie de quedadas en cafeterías, que comenzaron el pasado 4 de marzo en Ludlow Coffee Supply en Nueva York, antes de expandirse a Grand Rapids, Boston, Londres y otras ciudades alrededor del mundo.

Inspirada en la colaboración de Saucony con Collision Run Club para crear Café Vestiaire durante la Semana de la Moda de París en enero de 2025, cada quedada contará con eventos exclusivos con colaboradores y amigos de la marca, creando experiencias que pretenden ser inolvidables para celebrar la comunidad, la conexión y el poder de 'Run as One'.

Dirigida por Gus Johnston, director creativo de Saucony, esta campaña ha sido desarrollada con The Agency, la agencia creativa interna de Wolverine Worldwide, y producida por The Den, la productora interna de la compañía, en colaboración con el director de Happy Place, Cam Hicks, y el fotógrafo Will Reid.