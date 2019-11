Saúl: "Creo que mi gol con la selección en Elche es la mejor sensación de mi vida"

Publicado 12/11/2019 14:59:16 CET

El centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española Saúl Ñíguez reconoce que el gol que anotó ante Croacia en el Martínez Valero de su natal Elche en la Liga de Naciones del año pasado le produjo "una sensación única", seguramente "la mejor" de su carrera futbolística.

"Jugar en el Metropolitano va a ser superespecial, espero tener minutos", señala Saúl en un vídeo facilitado por la selección española. "Tuve la gran fortuna de jugar en el Martínez Valero (estadio de su natal Elche) y marcar, y fue una sensación única. Creo que es la mejor que he tenido en mi vida y me gustaría repetirla con la selección en el Metropolitano", añade.

El ilicitano también admite que se siente "importante, pero no indiscutible" en el combinado nacional. "Con Robert (Moreno) no te puedes sentir indiscutible. Hubo momentos en los que tenía esa sensación de serlo y luego falté a dos convocatorias. No puedes bajar los brazos, tienes que demostrar día a día en tu equipo porque aquí vienen los mejores", remarca.

Además, indica que cuando recibió su primera llamada con la Absoluta fue un momento "superilusionante". "Tienes muchas ganas de poder demostrar que puedes estar aquí", afirma el jugador del Atlético, que ese día estaba "supernervioso y supercontento".

Saúl apunta igualmente que siempre ha tratado de "mantener la humildad". "Me ha costado mucho llegar donde estoy y lo valoro muchísimo, tener esa humildad es innegociable", confiesa el centrocampista.