Saúl Ñíguez: "No soy la solución, pero ayudemos porque esta crisis afecta a todos"

Fútbol.- Saúl Ñíguez: "No soy la solución, pero ayudemos porque esta crisis nos

Fútbol.- Saúl Ñíguez: "No soy la solución, pero ayudemos porque esta crisis nos - SALDREMOS JUNTOS

El atlético ofrecerá 'experiencias' a aficionados para apoyar a PYMES y autónomos a través de la iniciativa #saldremosjuntos

Otros jugadores como Morata y Busquets, diseñadores e influencers se han unido a la campaña en las redes sociales

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez afirmó que la crisis sanitaria del coronavirus "afecta a todos" y ha expresado su apoyo para "normalizar" la situación de dos de los sectores más afectados por el estado de alarma decretado por el Gobierno, las PYMES y autónomos, con el lanzamiento de la iniciativa #saldremosjuntos.

"Vamos a tratar de ayudar a las PYMES y autónomos. Nosotros no somos las solución, pero podemos ayudar a normalizar la situación, a que todo vuelva a ser como antes. Es una crisis que afecta a todos", afirmó el futbolista colchonero en declaraciones a Europa Press desde su domicilio en Madrid, donde lleva encerrado una semana por el Covid-19.

Saúl Ñíguez explicó que la génesis de #saldremosjuntos surgió el "segundo o tercer día" de confinamiento en su domicilio en una conversación con su agente, Nasser Hantout. "Le dije: 'Tenemos que hacer algo para ayudar a la gente que va a sufrir una crisis muy grande'. Le dimos forma, y ahora hay mucha gente detrás en sus casas trabajando en ella", apuntó el jugador ilicitano.

A esta iniciativa se han unido el también futbolista del Atlético Álvaro Morata, el excolchonero Óliver Torres, ahora en el Sevilla; el blaugrana Sergio Busquets y el portero de la Real Sociedad Miguel Ángel Moya. También periodistas como Antonio Lobato, el ex campeón del mundo de Moto3 Jorge Martín e influencers como, entre otros, el diseñador Pelayo Díaz.

"No me gusta hablar de embajadores, me gustaría que se uniera todo el mundo. La idea surgió de mi, pero lo importante es que esto se convierta en un movimiento social en el que participen el mayor número de jugadoores de Primera, de Segunda, deportistas, actores, influencers y empresas para afrontar esta nueva situación", indicó.

A través del sorteo de entradas, ofrecer 'experiencias' como compartir un entrenamiento con los futbolistas, campañas de publicidad y donaciones de empresas colaboradoras, #saldremosjuntos pretende aliviar la situación económica que ha supuesto el cierre de establecimientos y el cese de actividad provocado por el coronavirus.

"Estamos en la primera fase de 'captación' porque durante el encierro y la cuarentena no se puede hacer otra cosa. Cuando la situación se normalice se harán campañas, añadirán más embajadores y se buscarán donaciones y acciones con empresas", explicó el menor de la saga de los Ñíguez.

Con el lema 'Pymes y autónomos de España, estamos con vosotros. La unión hace la fuerza', este movimiento social de #saldremosjuntos intentará ayudar a las empresas españolas a reactivar sus negocios y generar notoriedad cuando se retome la actividad comercial normal.

Las empresas que quieren beneficiarse de la campaña deberán registrarse en la página web 'www.saldremosjuntos.com', donde Saúl Ñíguez y el resto de embajadores difundirán videos y mensajes que se publicarán también a través de sus perfiles en Instagram y Twitter.

Mientras tanto, Saúl Ñíguez permanece encerrado en su domicilio junto a su pareja, pero lanzó un mensaje de ánimo a la población. "Cada vez es más duro, estoy preocupado, frustrado con este encierro. Vamos a cuidar de los nuestros y hagamos caso a las recomendaciones de las autoridades. Aguantemos, entre todos vamos a ganar al virus", aconsejó.